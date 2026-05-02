GP Miami F1, Q1: Oscar Piastri perto da eliminação

Ao contrário do que se espera amanhã, o sol brilhou sobre Miami, com pilotos e equipas preparados para a qualificação do GP de Miami, com 52 °C de temperatura de pista e 34 °C de temperatura do ar e 31% de humidade.

A McLaren entrava nesta qualificação como favorita, com a pole de Lando Norris de ontem e a vitória de hoje na corrida Sprint. Mas Ferrari e Mercedes estavam à espreita.

As luzes verdes foram mostradas e os pilotos foram gradualmente entrando na pista para dar as primeiras voltas, com os pneus macios colocados numa sessão que ganhava ainda mais peso com a previsão de chuva para amanhã.

Com várias voltas no segundo 30, Max Verstappen entrou no segundo 29 e ficou logo muito perto do segundo 28, agarrando o primeiro lugar na primeira volta. Lando Norris não conseguiu suplantar o tempo de Verstappen, seguido de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ainda sem a volta de Oscar Piastri, que conseguiu apenas o sétimo tempo, com Kimi Antonelli a conseguir o segundo melhor registo. Todos estes pilotos usavam pneus macios usados nesta fase.

📻 "We do need this lap, I'm sure it's obvious to you" George Russell is currently down in P12 here in Q1, with his race engineer reminding him how important his next fast lap is… 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/i9QccjegPQ — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Depois das primeiras voltas, tínhamos na zona de eliminação Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto.

Bortoleto saiu para a pista com três minutos para o fim, quando se esperava que não fosse participar nesta sessão. A equipa terá conseguido resolver o problema que motivou a sua desclassificação na corrida Sprint.

Oscar Piastri não conseguiu fazer um tempo que lhe garantisse a presença na Q2 e ficou à espera do resto dos desenvolvimentos. Kimi Antonelli subiu ao primeiro lugar, com Leclerc a subir ao segundo posto.

No final deste segmento da qualificação, Kimi Antonelli assegurou o melhor tempo (1:28,653), seguido de Leclerc e Max Verstappen. Na zona de eliminação ficaram Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Pérez e Bortoleto, que terminou a sessão com os travões em chamas.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA