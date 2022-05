GP Miami F1, Q1: Kevin Magnussen eliminado | AutoSport

Sem carro disponível, Esteban Ocon ficou de fora da sessão de qualificação, logo só quatro pilotos seriam eliminados no final da Q1. Quem seriam era a dúvida.

O primeiro tempo de referência pertenceu a Carlos Sainz, com o tempo de 1:30.858s. Pouco depois, Max Verstappen passou a liderar a tabela de tempos (1:30.235s) seguido pelo seu companheiro de equipa, Sergio Pérez a 0.543s.

George Russell deu nas vistas, estabelecendo o terceiro melhor tempo com 10 minutos para o final da Q1, a 0.572s de Verstappen, enquanto Lewis Hamilton não conseguiu melhor que o 12º registo.

Os tempos começaram a baixar e Carlos Sainz e Charles Leclerc estavam muito rápidos. Os Aston Martin entraram para dentro dos 10 melhores registos, Lance Stroll melhor que Sebastian Vettel, mas foi Leclerc quem passou para a liderança, com 1:29.474s.

Com cerca de seis minutos para o fim do tempo, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Nicholas Latifi e Alexander Albon estavam em zona de eliminação.

Hamilton conseguiu escapar à zona de eliminação e com muitos carros em pista, alguns pilotos foram apanhados pelo tráfego e não conseguiram melhorar os seus tempos. Aconteceu com Valtteri Bottas e Kevin Magnussen, mas o finlandês da Alfa Romeo conseguiu escapar. Foram eliminados Magnussen, Guanyu Zhou, Alexander Albon, Nicholas Latifi e Esteban Ocon sem tempo.