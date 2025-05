GP Miami F1: Protesto da Red Bull rejeitado, George Russell mantém o pódio

Ambas as partes foram convocadas após a corrida. Russell, que tinha faltado à sessão de imprensa por “razões médicas”, enfrentou os comissários no final da noite. Depois de analisarem o vídeo e a telemetria a bordo, os comissários confirmaram que Russell tinha realmente levantado o acelerador e reduzido significativamente a sua velocidade, cumprindo os requisitos do artigo 26.1 do regulamento desportivo. Embora a sua velocidade tenha aumentado brevemente ao passar pela zona de bandeiras amarelas, o comportamento geral foi considerado conforme.

Verstappen levantou a questão através do rádio da equipa, pedindo à Red Bull que verificasse se Russell tinha tirado o pé do acelerador na zona de bandeiras amarelas. Embora não tenha havido qualquer investigação durante a corrida, a Red Bull parecia estar a preparar um protesto e deu instruções a Verstappen para se manter a menos de cinco segundos de Russell na meta – sugerindo que previam uma potencial penalização de tempo.

