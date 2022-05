GP Miami F1: Probabilidade de chuva e desconhecimento da pista são fatores importantes para a estratégia de corrida | AutoSport

Depois de vários dias sem chover em Miami, a chuva caiu durante a última madrugada e existe 40% de probabilidade de chover à hora do início do primeiro GP de Miami, o que dificulta as opções estratégicas das equipas para a corrida de mais logo.

Em princípio, a maioria das equipas poderão optar por mandar parar duas vezes cada monolugar, começando com pneus médios montados e trocando na primeira paragem pelo composto duro, para terminarem a prova novamente com duros, exceto a Red Bull, McLaren, AlphaTauri e Haas, que têm apenas 1 jogo de pneus duros disponível. Para estas 4 equipas, a opção pode passar por estender o primeiro turno com pneus médios, passar para os duros e terminar com médios (Red Bull e Haas têm dois jogos novos deste composto).

A escolha por parar apenas uma vez poderá dar-se e dependerá de como a pista evoluir durante a corrida e se os pilotos conseguirem ultrapassar com facilidade ou não. Se acontecer como em Imola e formarem-se “comboios” de DRS, a posição em pista será mais importante do que ter borracha nova para recuperar posições.

Esteban Ocon e Daniel Ricciardo podem servir de cobaias para os seus companheiros de equipa, começando com pneus duros ou parando primeiro para experimentar este composto e dar feedback às equipas.

Se chover, a Pirelli espera que a pista ofereça boa aderência aos pneus de chuva e que com as temperaturas altas sentidas em Miami, a pista possa secar rapidamente quando e se, a chuva parar.

Embora habituados e já dados sobre a condição dos pneus com as altas temperaturas, não para corrida longa, pelo que a verdadeira degradação dos pneus é desconhecida.