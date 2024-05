GP Miami F1: Porque a FIA não penalizou Lewis Hamilton

A FIA explicou que decidiram não tomar qualquer medida, porque não conseguiram julgar que um piloto tinha sido “predominantemente ou totalmente” culpado pelo que aconteceu: “a partir das provas de vídeo, parece que ocorreram pelo menos três colisões – a primeira entre os carros 14 (Alonso) e 18 (Stroll) e depois entre o carro 44 (Hamilton) e o carro 14 e, finalmente, entre o carro 18 e o carro 4 (Norris). Embora nos tenha parecido que os incidentes começaram com os carros 14 e 18, a chegada repentina e rápida do carro 44 contribuiu para as várias colisões.

não conseguiram detetar que algum dos três pilotos, Stroll, Alonso e Hamilton tenha tido culpa predominante no triplo incidente. À FIA ficou a sensação que o primeiro embate é de Alonso no seu colega de equipa, este bate em Norris e Hamilton em Alonso.

A muita gente, quando viu as repetições ficou logo com a sensação que o primeiro embate é de Alonso em Stroll, e os dois seguintes de Stroll em Norris e Hamilton em Alonso.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI