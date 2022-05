GP Miami F1: Pista pronta para treinos depois de pequenas reparações | AutoSport

Pequenas reparações foram realizadas ontem na pista do Autódromo Internacional de Miami, mas segundo o responsável do GP Richard Cregan, “todos estão contentes” e o grande palco está pronto para a estreia da Fórmula 1.

Segundo o sítio Racefans.net, o piso nas curvas 7 e 17 sofreu pequenas intervenções, confirmado por Cregan.

“Fizemos algumas reparações localizadas e está tudo bem”, disse o CEO do GP de Miami, acrescentando que “todos estão satisfeitos com isso, por isso está tudo bem”.Com o crescente interesse por parte do público norte-americano pela Fórmula 1, o responsável pelo evento em Miami admite poder aumentar a capacidade das bancadas no recente traçado, podendo passar a receber mais do que os 82.500 espectadores por dia deste ano.

“Mantivemos o número de espectadores a um nível controlável para este ano porque queremos acertar”, disse Cregan. “Temos de ter a certeza de que vamos obter todos os dados corretos e depois veremos no próximo ano como podemos melhorar. Temos a possibilidade de aumentar as bancadas e depois veremos onde e se o fazemos. Podemos decidir ou manter como está. É baseado na procura. Temos tido uma enorme procura desde o primeiro dia”, concluiu o responsável.