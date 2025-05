GP Miami F1: Pilotos fizeram já a primeira corrida do dia… com carros Lego

A Lego construiu 10 carros de F1 totalmente funcionais, quase em tamanho real, para o desfile de pilotos do Grande Prémio de Miami, na sequência da sua anterior exibição de um McLaren em tamanho real.

Concebidos para duas pessoas, cada carro é baseado na série Lego Speed Champions e apresenta pinturas aprovadas pela equipa. Construído com cerca de 400.000 peças de Lego, cada carro pesa 1.500 kg e levou 22.000 horas a ser construído ao longo de oito meses por uma equipa de 26 especialistas.

Alimentados por um motor elétrico de 11 cv com uma unidade de tração simples, os carros atingem cerca de 19 km/h – o suficiente para uma volta de desfile. Embora não se destinem a correr, mostram a criatividade da engenharia da Lego e a ligação à F1. Depois de Miami, os carros farão uma digressão mundial para inspirar os fãs de todas as idades.

Apesar de não terem sido pensados para corridas, foram entregues aos pilotos de F1 e claro, o resultado só podia ser o que se segue: