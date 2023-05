GP Miami F1: Pilotos da McLaren e Lance Stroll eliminados na Q1 | AutoSport

A primeira fase de qualificação começou com Alexander Albon a ser o primeiro piloto em pista, mas foi Nico Hülkenberg quem arriscou mais. O piloto alemão saiu de uma das curvas com a traseira do Haas mais ‘solta’ e a falhou o muro por centímetros.

Max Verstappen abriu as hostilidades com o registo de referência na tabela de tempos com o crono 1:28.306s, mas como é normal, esta situação não se manteve até ao final da Q1.

Lewis Hamilton teve de tomar uma manobra evasiva que o levou quase a bater no muro, porque encontrou o Haas de Kevin Magnussen quase parado na última curva do traçado quando preparava a volta rápida. A direção de corrida fez saber que o incidente foi anotado por possível impedimento. Também Zhou Guanyu foi ‘apertado’ por um Ferrari.

A menos de 4 minutos do final da Q1, estavam Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda. Lando Norris e Nyck de Vries nas lugares de eliminação. No entanto, foram eliminados Lando Norris, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Oscar Piastri e Logan Sargeant.

Max Verstappen foi o piloto mais rápido, com 1:27.363s, enquanto Nyck de Vries passou à Q2.