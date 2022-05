GP Miami F1: Pierre Gasly espera poder “tirar algumas conclusões” sobre atualizações | AutoSport

Pierre Gasly espera um fim de semana diferente de Imola na estreia de Miami. Em Itália, o piloto afirma que não foi possível analisar os pontos fortes das atualizações do AT03 e por isso, pretende conseguir recolher mais dados para a equipa perceber se as atualizações nos monolugares são benéficas.

“Tivemos algumas atualizações, mas foi difícil avaliá-las devido às condições da pista, por isso estou ansioso por Miami para ter um fim de semana normal com três sessões de treinos livres, o que nos permitirá realmente fazer alguns testes e tirar algumas conclusões”. salientou o piloto francês.

Gasly acredita que o AlphaTauri AT03 tem potencial que apenas precisa de ser desbloqueado e por isso espera ter um bom GP no próximo fim de semana, especialmente uma boa qualificação, que não teve em Imola.

“Existe claramente algum potencial no carro, e podemos esperar ter algumas boas corridas, mas isso não acontecerá a menos que tenhamos um fim de semana limpo, qualificando bem e começando o mais perto possível da frente da grelha. E depois também depende do tipo de pista e embora seja importante qualificar-se bem em Miami, penso que deverá ser possível ultrapassar. Há algumas corridas como Imola a chegar, em Espanha e Mónaco, onde a qualificação tem muito mais importância e ter um bom sábado é a chave”.

O piloto francês revelou ter completado 130 voltas ao traçado de Miami no simulador, mais do dobro do número de voltas da corrida de domingo, e espera uma “grande corrida”.

“Fiz cerca de 130 voltas e parece que pode ser uma pista muito divertida para pilotar com curvas de alta velocidade e algumas zonas que são muito lentas e técnicas com longas retas, por isso acho que pode ser uma grande corrida”, concluiu Gasly.