GP Miami F1: Perigo de Chuva declarado pela FIA. Prova poderá mudar de horário

Depois de dois dias de calor e piso seco, o Grande Prémio de Miami prepara-se para enfrentar uma meteorologia inclemente, com previsões a indicar uma probabilidade de 85% de trovoadas e chuva intensa para o domingo, coincidindo com o arranque da corrida às 16h00 hora local (21h00 hora de Lisboa).

A legislação norte-americana obriga à suspensão imediata de eventos desportivos ao ar livre caso sejam detetadas trovoadas a uma distância de 6 a 10 milhas (16,09 km) do circuito, incluindo a imobilização obrigatória dos helicópteros médicos. Este protocolo é conhecido como a regra “30/30”: recomenda a procura de abrigo quando o intervalo entre o relâmpago e o trovão é inferior a 30 segundos, e exige a permanência em segurança durante 30 minutos após o último trovão.

A FIA confirmou que está a “monitorizar atentamente” a situação e que dispõe de um plano de contingência, tal como foi ativado em circunstâncias semelhantes no ano passado em Miami. Após a qualificação deste sábado, está prevista uma reunião entre a organização da Fórmula 1, a FIA e responsáveis locais para decidir os próximos passos, incluindo a possibilidade de antecipar o horário da corrida. Uma das opções em cima da mesa é avançar o início da prova para as horas da manhã, altura em que as condições atmosféricas deverão ser mais favoráveis, ainda que tal implique o cancelamento ou alteração de eventos de apoio.

“Perigo de chuva” declarado pela FIA

A FIA ativou pela primeira vez na história da Fórmula 1 o novo sistema de “Rain Hazard” (Perigo de Chuva). A regra foi acrescentada ao regulamento da Fórmula 1 há dois meses, na véspera da temporada de 2026, com aprovação das equipas e da FIA.

Segundo o regulamento, o “Rain Hazard” pode ser declarado quando o serviço meteorológico oficial prevê uma probabilidade de precipitação superior a 40% em algum momento durante a corrida de sprint ou a corrida principal, ou por decisão exclusiva do diretor de prova. A declaração tem de ser feita, no mínimo, duas horas antes do início da qualificação de sprint ou da qualificação principal, conforme o formato do evento.

O “Rain Hazard” surge diretamente de uma peculiaridade técnica dos novos monolugares de 2026 e o seu sistema de aerodinâmica ativa. Quando o carro desativa o “straight mode”, seja por razões de segurança ou devido a chuva , a asa dianteira permanece em modo de curva, gerando elevada carga aerodinâmica que empurra o carro para o chão e desgasta a prancha (o elemento de madeira por baixo do carro), podendo originar uma exclusão.

Quando um “Rain Hazard” é declarado, as equipas ficam autorizadas a realizar dois ajustes específicos ao carro, mesmo em parque fechado:

Alteração das definições da asa dianteira ativa , reduzindo a carga aerodinâmica em modo de curva para proteger a prancha

, reduzindo a carga aerodinâmica em modo de curva para proteger a prancha Ajuste da altura ao solo, aumentando a folga disponível para evitar o desgaste da prancha em condições de baixa aderência

Segundo a The Race, os regulamentos do “Rain Hazard” estão a ser avaliados ao longo das primeiras nove corridas da temporada. A partir do Grande Prémio da Áustria, no final de junho, a FIA decidirá se mantém o sistema atual ou avança para uma solução mais simples, permitindo às equipas alternar entre uma definição seca e uma definição molhada consoante as condições climatéricas.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA