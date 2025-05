GP Miami F1, Oscar Piastri: “tinha uma boa vantagem de ritmo, o carro esteve incrível”

Oscar Piastri assegurou a sua quarta vitória do ano em seis corridas e abriu para 16 pontos a sua liderança do Mundial de Fórmula 1 depois de uma corrida que dominou. Na fase inicial, passou rapidamente Andrea Kimi Antonelli, e lançou-se na perseguição a Max Verstappen, depois de Lando Norris ter ficado para trás devido ao incidente com o piloto da Red Bull. Pressionou o neerlandês até o passar com alguma facilidade e a partir daí… ninguém mais o viu. O australiano admitiu que teve um pouco de dificuldades com os pneus duros, mas essas não foram dificuldades suficientes para lhe dificultar o trabalho: “Ontem foi um dia complicado. A qualificação foi uma das minhas sessões mais complicadas do ano, pelo que vencer é um resultado impressionante para mim. Houve um pouco de confusão na Curva 1, o que me ajudou um pouco, claro, mas estava suficientemente atento para evitar a passagem do Max na Curva 1. A partir daí, sabia que tinha uma boa vantagem de ritmo e o carro esteve incrível.

O primeiro stint foi muito forte. Na parte mais difícil, estava a lutar um pouco, mas por isso foi bom ter criado uma boa diferença na primeira parte da corrida. Perto do final, as coisas já estavam sob controlo. Estou muito contente com a vitória, muito contente com os pontos, mas tenho de continuar a aprender constantemente. Estou muito contente por sair de Miami no topo”.