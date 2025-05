GP Miami F1: Oscar Piastri “mete” a quarta e aumenta a liderança

Oscar Piastri voltou a mostrar que é o piloto mais forte da McLaren nesta fase e venceu o GP de Miami. Com um arranque frenético, Verstappen falhou a abordagem à curva 1 e na luta com Lando Norris, “empurrou” o adversário para fora de pista (incidente de corrida). Kimi Antonelli subiu a segundo, mas Piastri rapidamente tratou de se colocar atrás de Verstappen e passar o homem da Red Bull. Lando Norris, com esforço, regressou ao segundo lugar, mas Piastri já tinha tirado bilhete e estava demasiado longe para tentar a vitória.

A luta pelo terceiro lugar dependeu de um Virtual Safety Car, aproveitado por George Russell, que passou Verstappen nas boxes e agarrou um lugar no pódio, apesar do fraco andamento ao longo de todo o fim de semana. Verstappen contentou-se com o quarto posto, seguido de Alex Albon, com um excelente quinto lugar. Kimi Antonelli ficou em sexto, à frente dos Ferrari que nos serviram uma luta interna feita mais no rádio do que em pista. Leclerc ficou à frente de Hamilton, numa corrida gerida de forma titubeante por parte da Scuderia. Sainz, apanhado numa posição frágil no fim de um VSC (perdeu dois lugares para os Ferrari) e Yuki Tsunoda completaram o top 10.

O filme da corrida

Com uma festa bem americana, bancadas repletas e ameaça de chuva a pairar, os 20 pilotos do Campeonato do Mundo de F1 preparam-se para as 57 voltas do GP de Miami. Com 26,5 °C de temperatura no ar e 40,3 de temperatura no asfalto, as condições eram desafiantes e podiam tornar-se ainda mais se a tempestade prometida resolvesse apontar para a pista.

Max Verstappen largava da pole, com a companhia de Lando Norris, com Kimi Antonelli e Oscar Piastri atentos ao que poderia acontecer na largada. George Russell e Carlos Sainz estavam na terceira linha da grelha com Alex Albon e Charles Leclerc logo a seguir.

Do top 10, apenas George Russell começava com pneus duros, com o resto dos pilotos a escolherem pneus médios para o arranque.

A frenetic first few corners in Miami 😱 The Red Bull of Max Verstappen just keeps hold of his lead on the opening lap ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/e2GKtq9KM5 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Max Verstappen largou bem, mas falhou a travagem para a curva 1 e na luta pelo primeiro lugar, Norris foi empurrado para fora de pista e caiu para sexto. Kimi Antonelli subiu a segundo, com Piastri em terceiro, seguido de Russell e Albon. Oliver Bearman conseguiu ganhar três posições. Nas lutas das primeiras curvas, Jack Doohan furou um pneu depois de um contacto violento com o RB de Liam Lawson e caiu na classificação até parar na pista, o que levou à ativação do Virtual Safety Car.

Duas voltas depois, o VSC foi desativado e a corrida recomeçou. A ordem era Verstappen, Antonelli, Piastri, Russell, Albon, Norris. Sainz, Leclerc, Tsunoda e Ocon. A ordem mudou rapidamente, com Piastri a passar Antonelli e Norris a ultrapassar Alex Albon.

Piastri aproximava-se de Verstappen, Antonelli começava a ser ameaçado por Russell e Norris, com Sainz e Albon logo atrás. Norris subiu ao quarto posto, já com Antonelli na sua mira. Na volta 9, Piastri ameaçava Verstappen pela primeira vez e Norris passava Antonelli (depois de ter passado Russell), regressando às posições do pódio.

LAP 9/57 The McLarens are on a charge!! 💨 Norris passes Antonelli for P3 and Piastri is already sizing up Verstappen for the lead 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/UWzztfQids — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Na volta 14, depois de várias tentativas, Piastri passou Verstappen na curva 1 e agarrou a liderança da corrida. Lando Norris estava por perto, já pronto a tentar passar o #1 da Red Bull. Depois de uma luta espetacular com Piastri, Verstppen defendia-se de Norris, que tinha de passar o Red Bull com urgência, pois o seu colega de equipa já estava a 3 segundos, em duas voltas. Um pouco mais atrás, Albon passou Sainz, mas o tailandês tinha problemas de pressão de água, o que podia atrapalhar o esforço do piloto da Williams.

LAP 17/57 Norris is through but both the McLaren and Red Bull ran wide! He soon gives the place back#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/wI3qkyS4Dk — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Na volta 17, Norris concluiu a manobra e subiu ao segundo lugar, mas Verstappen regressou à posição de origem (ambos foram para fora de pista e Norris abriu a porta ao adversário para evitar penalizações). Na volta seguinte Norris repetiu a graça e regressou ao suado segundo lugar. Entretanto, Piastri já estava a quase 9 segundos de distância.

Gabriel Bortoleto foi o primeiro a entrar nas boxes para troca de pneus, na volta 21, numa altura em que a probabilidade da precipitação falhar a pista aumentava.

A luta pelo top 10 também aquecia, com Esteban Ocon a defender-se como podia de Lewis Hamilton, até o homem da Ferrari concluir o ataque e subir ao top 10 na volta 23.

LAP 23/57 Superb racing from Hamilton and Ocon! 👏 The Ferrari driver swiftly makes the move stick for P10 on the back straight#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/IMOOwKw77t — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Chegados à volta 25, Piastri liderava com 8,7 segundos de vantagem, seguido de Lando Norris e Max Verstappen, já a 7 segundos do McLaren #4. Kimi Antonelli estava a 2 segundos de Verstappen e Russell a 1 segundo do colega de equipa. Seguiam-se Albon, Sainz, Leclerc, Tsunoda e Hamilton.

Kimi Antonelli parou na volta 26 para tentar o undercut a Verstappen, mas teve azar e o Williams de Sainz atrasou a paragem do jovem italiano. Verstappen respondeu na volta seguinte com a jogada da Mercedes a não resultar.

Na volta 29, Bearman estava lento em pista, com problemas no seu Haas, ficando parado na curva 8, o que desencadeou um VSC, ficando parado na curva 8. A McLaren fez parar os seus pilotos para ganhar tempo nas boxes. Quem lucrou foi George Russell que conseguiu ganhar o lugar a Verstappen.

Os pilotos da Williams davam espetáculo e estavam na luta pelo top 5, com Albon já instalado no quinto posto e Sainz a tentar alcançar Antonelli, ao mesmo tempo que se defendia de Lecelrc, em oitavo.

Na volta 33, o terceiro VSC da corrida, com o Sauber de Bortoleto a entregar a alma ao criador. No recomeço, Leclerc e Hamilton passaram Sainz que ficou sem argumentos para segurar os Ferrari, no seu DRS. Hamilton pediu à Ferrari para trocar de posição com Leclerc, mas a equipa demorava a tomar a decisão.

LAP 34/57 An opportunistic move from Hamilton as Sainz and Leclerc battle it out! 🤯#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Zg5COO1nx3 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Liam Lawson era a quarta desistência da corrida, na volta 38, numa altura em que Hamilton estava claramente descontente com a demora da Ferrari a tomar a decisão da troca, que aconteceu pouco depois.

A 15 voltas do fim. Piastri tinha 6 segundos de vantagem para Norris, que tinha 26 segundos de vantagem para Russell. O piloto da Mercedes tinha agora a ameaça de Verstappen, interessado em regressar ao top 3. Albon estava em quinto, com 3 segundos de vantagem para Antonelli. Hamilton estava a 4 segundos do italiano, com Leclerc a menos de um segundo do colega de equipa. Sainz e Tsunoda fechavam o top 10.

As lutas no topo da tabela estabilizaram, mas os Ferrari tentavam chegar a Antonelli (sexto), com troca de argumentos no rádio a aumentar de tom, agora do lado de Leclerc, que queria passar Hamilton para ir buscar Antonelli. A Ferrari deu ordem para nova troca e o monegasco tentou chegar ao Mercedes #12, em mais uma decisão demorada.

LAP 53/57 Hamilton 🔄 Leclerc Ferrari tell their drivers to swap positions – Hamilton slows to allow Leclerc through #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/HSBPnFLIzE — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

No final da corrida, vitória da McLaren, com Oscar Piastri a vencer pela quarta vez esta temporada, seguido de Lando Norris e George Russell. A distância de Russell para Norris foi de 33 segundos. A Red Bull ainda acredita que Russell pode ser penalizado por exceder velocidade sob amarelas. Ainda tivemos uma luta na última curva entre Hamilton e Sainz, mas o britânico segurou (para já) o oitavo, com a manobra a ser investigada após a corrida.

Piastri conseguiu a sexta vitória da sua carreira, quarta da época e aumentou a liderança no campeonato. A McLaren consegue a quinta vitória da temporada.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA