GP Miami F1, Oscar Piastri: “Há ainda algo a encontrar para acompanhar o Lando”

Oscar Piastri terminou a corrida sprint do Grande Prémio de Miami no segundo lugar, num resultado que reforça a recente forma da McLaren no regresso da Fórmula 1 após as semanas de pausa, mas que deixa o australiano com a sensação de que ainda há margem para crescer.

Piastri largou do terceiro lugar na grelha e subiu ao segundo logo na primeira volta, beneficiando de uma largada menos conseguida de Kimi Antonelli. Ao longo das 19 voltas, o piloto australiano manteve-se consistente e geriu bem os pneus médios num circuito com temperaturas de pista a atingir os 47 °C, terminando atrás apenas do seu companheiro de equipa Lando Norris, que venceu com relativa tranquilidade. A pressão de Charles Leclerc no final ainda terá preocupado um pouco o australiano, que manteve a posição até ao final.

A dobradinha da McLaren na sprint confirma que as atualizações trazidas para Miami surtiram efeito, mas Piastri sabe que a diferença para Norris ainda existe e que a qualificação para a corrida principal será uma nova oportunidade para aferir o verdadeiro equilíbrio de forças no pelotão.

“Estou maioritariamente satisfeito. Há obviamente um pouco a encontrar para tentar acompanhar o Lando, mas no geral foi uma boa manhã. Vamos tentar ver o que podemos fazer para a qualificação. Acho que todos os outros vão aprender muito, mas nós também, por isso esperemos conseguir manter isso ao longo do resto do fim de semana.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA