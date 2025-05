GP Miami F1: Oscar Piastri foi o mais rápido no TL1

Oscar Piastri foi o homem mais rápido na primeira sessão de treinos do GP de Miami. O piloto da McLaren cravou o melhor registo, à frente de Charles Leclerc e Max Verstappen. A sessão terminou mais cedo, com Oliver Bearman a não evitar um toque nas barreiras que motivou bandeiras vermelhas a quatro minutos do fim.

O treino começou com muitos carros em pista. Sendo fim de semana sprint, era necessário maximizar o tempo de pista para encontrar o melhor compromisso para preparar a qualificação para a corrida Sprint. Lando Norris teve um arranque de sessão atribulado, pois foi para a pista ainda com ferramentas dos mecânicos dentro do cockpit. O britânico teve de regressar às boxes para deixar a “carga extra” com a FIA a investigar o sucedido no final da sessão.

A less than ideal start to FP1 for Lando Norris 🫠 It appears a garage tool had been left in the cockpit on his out lap#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/srMHRzYytl — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Os primeiro tempos começaram a surgir com as referências a iniciarem no segundo 29. Os homens da Williams subiram aos primeiros lugares, sendo destronados por Max Verstappen, o primeiro a entrar no segundo 28. George Russell também passou pelo primeiro lugar, numa altura em que os tempos eram todos feitos com pneus médios. Russell queixou-se que as sensações do carro eram completamente diferentes do que estava habituado.

Os pilotos foram acumulando voltas com os tempos a revelarem poucas diferenças. Norris aproximou-se do tempo de Russell, com Sainz a aproximar-se ainda mais do registo do britânico, Kimi Antonelli também passou pelo segundo lugar, já perto do meio da sessão, numa fase em que a grande maioria dos pilotos regressou à pista.

Here's your top five at the halfway point of FP1! 📈 1. Russell 👉 1:28.058 2. Antonelli 👉 +0.169 3. Sainz 👉 +0.253 4. Piastri 👉 +0.284 5. Norris 👉 +0.333#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/DtOrqg9xMU — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

A ordem era Russell, Antonelli, Sainz, Norris, Albon, Verstappen, Hadjar, Piastri, Hamilton e Leclerc.

Depois de muitas voltas colecionadas, os pilotos começaram a colocar pneus macios e ensaiar a qualificação, faltavam 15 minutos para o fim. Na primeira tentativa com os pneus marcados a vermelho, Sainz tirou quase 4 segundos ao tempo de Russell e regressou ao primeiro lugar, com Albon a ficar a 2 décimos do colega de equipa. Verstappen também se destacou e tirou 0.1 segundo ao tempo de Sainz, já estávamos no segundo 27, um segundo mais rápido que no ano passado. Piastri tratou de se colocar no topo batendo à porta do segundo 26, ficando à frente de Leclerc.

Quando a sessão estava finalmente a animar, Oliver Bearman terminou a sessão mais cedo, com um toque nas proteções, o que obrigou os comissários a mostrar as bandeiras vermelhas.

Red flag 🚩 Ollie Bearman is in the wall after losing the rear of the car at Turn 12#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8MAPjlRp8b — Formula 1 (@F1) May 2, 2025

Oscar Piastri ficou com o melhor tempo (1:27.128), seguido de Charles Leclerc, a 0.3 seg. do tempo do australiano e Max Verstappen a fechar o top 3 a 0.4 segundos da frente. Sainz e Albon completaram o top 5, numa sessão que não deu a imagem completa, pois ficaram muitas voltas rápidas por fazer. Segue-se a qualificação para a corrida Sprint, agendada para as 21:30.