GP Miami F1, Oscar Piastri: “Entusiasmado com o futuro”
Num fim de semana repleto de desafios e onde nem sempre conseguiu acompanhar o andamento do colega de equipa, Oscar Piastri concluiu o GP de Miami com um bom terceiro posto. É o segundo pódio para o australiano, numa corrida onde a McLaren revelou um ritmo de corrida muito interessante, provando que as atualizações implementadas surtiram os efeitos desejados.
No final, Piastri reconheceu as dificuldades que enfrentou, mas enalteceu o passo em frente dado neste regresso à competição:
“Não foi o fim de semana mais simples. A qualificação ontem foi um pouco confusa para nós dois, mas o ritmo pareceu mais encorajador hoje. Tive de fazer algumas ultrapassagens no final da corrida. Foi uma recuperação bastante tardia, mas é muito difícil aqui, especialmente nestas condições, por isso obrigado à equipa. Claramente estamos um passo mais próximos em termos de performance, o que é bom de ver. Este fim de semana mostrámos que, se conseguirmos posição em pista, podemos aguentar bem. Estivemos perto no Japão, mas demos definitivamente um passo em frente e esperemos dar mais um passo no Canadá. Entusiasmado com o futuro.”
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
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