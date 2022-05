GP Miami F1: Os cinco melhores | AutoSport

A corrida estreia de Miami na Fórmula 1 foi morna até ao momento do Safety Car ter entrado em pista. Foi um momento decisivo para alguns pilotos e que animou as voltas finais da prova. Como sempre, alguns pilotos ganharam mais que outros. Reunimos aqui os que para nós foram os melhores 5 na corrida de ontem, que terminou com a vitória de Max Verstappen sobre Charles Leclerc. O campeonato está lançado.

# Max Verstappen

É o claro que o grande vencedor do fim de semana foi Max Verstappen. Recuperou 8 pontos para o seu mais direto rival pelo título e colocou a Ferrari em alerta vermelho. O carro ainda não é totalmente fiável, como deu para ver pelo tempo perdido na sexta-feira e com os problemas de potência no monolugar do companheiro de equipa durante a corrida, mas enquanto não dá problemas é uma máquina muito rápida. Aproveitando a sua velocidade de ponta com uma gestão cuidada da energia e de uma estratégia bem delineada, que a Red Bull já nos habituou, Verstappen levou a melhor em Miami.

# Alexander Albon

A Williams perdeu o “Mr. Saturday” mas nem por isso ficou pior. Alexander Albon já fez esquecer George Russell dentro da box da equipa, depois de já ter pontuado em duas corridas das 5 realizadas até agora.

Desta vez não pontuou com uma estratégia alternativa da equipa e teve alguma sorte à mistura, mas quem viu a corrida desde início podia pensar que chegar aos pontos não seria possível. Ontem na corrida, travou duelos com George Russell, Lando Norris, Lance Stroll e Sebastian Vettel, ficando a ganhar com o Safety Car tardio. Passou para 12º à porta dos pontos depois da confusão entre Haas e Aston Martin e foi beneficiado pela dupla penalização a Fernando Alonso, somando dois pontos.

O cabelo do piloto vai continuar pintado de vermelho, isso é certo.

# Esteban Ocon

Mais um piloto que sentiu algumas dificuldades na fase inicial da corrida, fruto da escolha de pneus. Durante a corrida fez lembrar Sergio Pérez ao cuidar bem do jogo de pneus inicial até à troca para um conjunto de macios na volta 41. Terminou em oitavo na corrida, depois de ter destruído o seu monolugar no treino livre 3 e não ter estado presente na qualificação. Foi necessário um novo chassis e a equipa não tinha um fundo atualizado para montar para a corrida. O piloto agradeceu à equipa pelo trabalho e bem pode, porque a Alpine conseguiu dar-lhe um carro à altura do desafio.

# George Russell

Também soube cuidar muito bem dos seus pneus duros desde a primeira volta até à 40. Partiu dele a opção de manter os pneus até onde desse ou até a um Safety Car. E correu bem, porque pouco depois deu-se o acidente de Lando Norris e Russell parou, ainda durante o curto período de Virtual Safety Car que antecedeu a entrada do SC.

Ficou atrás de Lewis Hamilton e beneficiou, assim como o companheiro de equipa, do erro de Valtteri Bottas. A discussão da posição com Hamilton animou e deu ideia que não está na Mercedes para fazer favores, até porque continua a ser o piloto da equipa melhor classificado no campeonato. Foi o melhor dos “outros”.

# Lance Stroll

O piloto canadiano, muitas vezes criticado, conseguiu passar à Q3 no sábado e o resultado no domingo poderia ter sido melhor, não fosse o problema encontrado pela equipa nos dois AMR22 antes da corrida. Partir do pitlane condicionou automaticamente a prestação dos dois pilotos da Aston Martin. Entre os dois estiveram os menos erros cometidos por Stroll quando comparado com Vettel. É verdade que estava na frente daquele “mini pelotão” de carros e isso ajuda, mas defendeu a sua posição dos ataques de vários pilotos.

Teve sorte ainda pela dupla penalização a Alonso e conseguiu um ponto. Não saiu de mãos a abanar depois do domingo ter começado mal.