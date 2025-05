GP Miami F1: Oliver Bearman queixa-se de injustiça no uso de coletes de arrefecimento

A Fórmula 1 introduziu um novo sistema de arrefecimento para ajudar os pilotos a enfrentar o calor extremo, com a última versão – o Cooling Top RB86 da Sparco – a fazer a sua estreia em Miami. O sistema, que faz circular água refrigerada através de um colete de corrida especial, está atualmente a ser utilizado por cinco equipas, incluindo a McLaren, de acordo com La Gazzetta dello Sport.

A ideia é proteger a saúde e a segurança dos pilotos durante as corridas de alta temperatura, mas o sistema só é obrigatório quando as temperaturas da pista ultrapassam os 31°C e o perigo de calor é oficialmente declarado pelo diretor da corrida. Até lá, a sua utilização é opcional e está sujeita ao critério da equipa.

Embora as versões anteriores tenham sido criticadas por serem desconfortáveis, o modelo mais recente resolveu muitas dessas preocupações. No entanto, surgiu um novo problema – apenas os pilotos mais leves podem realisticamente usar o colete sem exceder o limite de peso do condutor do automóvel. Este facto levou à frustração de alguns pilotos que consideram que as regras são injustas.

O estreante da Haas, Oliver Bearman, que testou o colete em Jidá e o considerou eficaz, disse que não o pode usar regularmente porque está demasiado perto do limite mínimo de peso. Ele também acredita que o atual limite de temperatura para uso obrigatório é demasiado elevado, o que significa que apenas alguns pilotos beneficiam do sistema em condições limite.

“Testei o sistema em Jidá”, disse Bearman, em Miami, ”e fiquei muito satisfeito com ele. Infelizmente, não o podemos utilizar porque estamos demasiado perto do limite de peso. O limite de temperatura está muito alto”, disse ele. “Se não for oficialmente declarado que a corrida tem temperaturas elevadas, apenas metade dos pilotos podem beneficiar do sistema. Acho que isso é um pouco injusto.”

Charles Leclerc, da Ferrari, fez eco dos elogios de Bearman à capota de arrefecimento, dizendo que fez uma diferença real quando a experimentou. No entanto, confirmou que a Ferrari não permitirá a sua utilização a menos que se torne obrigatória. Leclerc também manifestou preocupações quanto à fiabilidade, avisando que, se o sistema falhar durante uma corrida, o fluido circulante pode aquecer e tornar-se desconfortável – algo que o pode tornar relutante em usá-lo, mesmo que lhe seja dada a opção.