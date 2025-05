GP Miami F1, O Herói Esquecido: Kimi Antonelli

O título de Herói Esquecido tem sido difícil de atribuir, com vários pilotos a merecem menção honrosa. Alex Albon e George Russell seriam opções fortes, olhando para as exibições nas corridas e os resultados obtidos. Mas preferimos enaltecer o trabalho de Kimi Antonelli.

A corrida de domingo foi talvez o seu ponto mais baixo do fim de semana, onde não conseguiu materializar o bom andamento numa posição de pódio. Foi sempre o mais rápido da dupla da Mercedes, mas George Russell teve a sorte do seu lado e ficou com o terceiro lugar. Mas, apesar de nos focarmos na prestação em corrida, não podemos esquecer o contexto. E o contexto mostra um jovem de 18 anos que assumiu o lugar que era de um heptacampeão do mundo.

Um miúdo a quem lhe era reconhecido muito talento, mas sobre quem pairavam muita desconfiança. A tudo isto tem respondido com um nível tremendo. Tem errado muito pouco, está em sexto do campeonato, ainda não comprometeu a equipa e em Miami mostrou já laivos do que pode ser no futuro. Foi rápido nas qualificações, mas as corridas não lhe sorriram. No entanto, não claudicou mentalmente, manteve-se sempre focado e empenhado em conseguir o melhor resultado. Kimi Antonelli é um caso sério e vai dar que falar. Miami não lhe sorriu como merecia, mas já mostrou que tem muito para dar à F1.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA