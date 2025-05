GP Miami F1, O Destaque: Oscar Piastri

Arrancou de quarto, depressa chegou ao segundo e proporcionou uma bela luta com Verstappen, que levou a melhor. Nos confrontos com o campeão da Red Bull, Piastri não treme, não permite abusos ao adversário e tem conseguido levar a melhor. Depois de passar Verstappen, “tirou bilhete” e foi à sua vida. Não quis mais conversa com ninguém, e a calma que aparenta em cada momento foi o tema para a sua segunda metade da corrida. Lando Norris ainda tentou chegar-se ao primeiro lugar, mas Piastri tinha a operação controlada. Zak Brown disse que estavamos pretes a entrar na “era Lando Norris”. Talvez antes disso (ou até em vez de), teremos a “era Oscar Piastri” que mostra todos os atributos dos grandes campeões. Não tem a velocidade pura de Lando Norris, mas em corrida já está um furo acima e começa agora a cimentar o seu lugar no topo da classificação.

Quatro vitórias em 2025 (seis no total), 16 pontos de vantagem para Lando Norris, 32 pontos de vantagem para Max Verstappen, o segundo classificado. Oscar Piastri foi novamente o Destaque da corrida com uma exibição impressionante.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros