GP Miami F1: Notas AutoSport | AutoSport

Foi um fim de semana mais ´quente´ o do Grande Prémio de Miami comparativamente ao que assistimos em Baku, na prova anterior. A corrida teve como motivos de interesse principal a luta entre Max Verstappen e Sergio Pérez, com o neerlandês a superiorizar-se a todos os pilotos do pelotão. Houve outras boas prestações que merecem ser destacadas. Eis as notas AutoSport para o GP de Miami:

Max Verstappen, nota 10

Era previsível que o piloto da Red Bull estivesse na discussão pela vitória apesar de arrancar de 9º, mas foi perito em gerir os pneus dutos durante 45 voltas e arrancou uma vitória que acabou com uma margem confortável sobre o seu companheiro de equipa.

Sergio Pérez, nota 9

A estratégia usada não foi a melhor e talvez o composto médio inicial não permitiu ao mexicano ‘cavar’ terreno na frente quando Verstappen ainda recuperava posições atrás de si. No entanto, pouco havia a fazer com o ritmo que o seu companheiro de equipa trazia. Esteve bem Pérez.

Fernando Alonso, nota 9

Podia ter ficado em apuros quando Carlos Sainz ficou à sua frente após as paragens de ambos, mas Alonso tirou partido da melhor performance do AMR23 quando comparado com o Ferrari. Teve tempo para ver a ultrapassagem de Lance Stroll enquanto conduzia. Regressou ao pódio e parece que por lá pode continuar durante várias corridas.

George Russell, nota 8

Esteve melhor no segundo ‘stint’ e conseguiu bater o Ferrari de Carlos Sainz. Tem sido o mais competente piloto da Mercedes durante esta fase da temporada e é pena não ter mais carro para poder discutir posições com Alonso. Aí podíamos ter uma imagem mais nítida do que é capaz Russell contra um dos mais experientes pilotos da grelha.

Carlos Sainz, nota 7

Fez uma corrida em sentido contrário. Parecia ser capaz de fazer funcionar o ‘undercut’, mas depois de Alonso sair do pitlane atrás dele, perdeu duas posições em pouco espaço de tempo e parecia que até Lewis Hamilton estava a encurtar terreno para o espanhol.

Esteve melhor do que o seu companheiro de equipa.

Lewis Hamilton, nota 7

Recuperou muitas posições na corrida, mas esteve com algumas dificuldades no primeiro ‘stint’, tal como Russell. Ultrapassou Charles Leclerc sem grandes problemas, o que mostra que em condições normais o W14 está um pouco mais à vontade em pista do que o carro italiano.

Charles Leclerc, nota 6

Terminou nos pontos, mas teve imensas dificuldades em deixar Kevin Magnussen para trás. Passou muito tempo a ver a traseira do Haas e em algumas tentativas não foi eficaz, consumindo tempo essencial para poder ter alguma margem para Hamilton. Um fim de semana com dois acidentes na conta do monegasco.

Pierre Gasly, nota 6

Tremeu em algumas situações, mas no geral teve uma corrida positiva, voltando a terminar à frente de Esteban Ocon. Depois das críticas do CEO da Alpine a toda a equipa, Gasly respondeu em pista com o material que tem.

Esteban Ocon, nota 6

Tentou fazer como Max Verstappen e rodou muitas voltas com os pneus com que iniciou a corrida, mas terminou atrás do seu companheiro de equipa.

Kevin Magnussen, nota 7

Corrida positiva de Magnussen que foi um osso duro de roer para Leclerc. Conquistou aquele ponto que é sempre muito discutido por vários pilotos e serve de recompensa para o seu desempenho em Miami.

Yuki Tsunoda, nota 6

Lance Stroll, nota 5

Valtteri Bottas, nota 4

Alexander Albon, nota 4

Nico Hülkenberg, nota 4

Zhou Guanyu, nota 4

Lando Norris, nota 3

Nyck de Vries, nota 3

Oscar Piastri, nota 3

Logan Sargeant, nota 3