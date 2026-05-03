GP Miami F1: Norris lidera, chuva ameaça cair

Lando Norris lidera o GP de Miami após uma primeira metade de prova intensa e repleta de incidentes. À partida, Leclerc disparou para a liderança enquanto Verstappen entrava em pião. Antonelli recuperou para segundo (depois de perder alguns lugares na largada), seguido de Norris e Piastri. Hamilton sofreu danos no Ferrari após toque de Colapinto, num incidente sem penalização.

Na volta 6, os acidentes de Hadjar e Gasly, ditaram a entrada do Safety Car. Hulkenberg, Lawson e Hadjar abandonaram, somando três retiradas precoces. Verstappen aproveitou para entrar nas boxes e calçar duros.

No recomeço, Norris atacou e conquistou a liderança a Leclerc, abrindo vantagem enquanto Antonelli e Leclerc se digladiavam atrás. Na volta 22, Leclerc parou para duros numa paragem lenta que lhe custou a posição para Russell. Na volta 25, a ordem era Norris, Antonelli, Piastri, Hamilton, Verstappen, Colapinto, Sainz, Russell, Albon e Leclerc, com a ameaça de chuva a condicionar a estratégia do pelotão.