GP Miami F1: Mercedes não foi dominante, asas “macarena” ganham protagonismo

As equipas da Fórmula 1 concluíram a sessão de treino livre alargada em Miami, com 90 minutos de duração em vez dos habituais 60, compensando assim a existência de apenas uma sessão de treino num fim de semana de Sprint, já com alguns pontos interessantes. Charles Leclerc registou o melhor tempo da sessão, seguido de Max Verstappen e Oscar Piastri.

Problemas para a Mercedes

A sessão trouxe as primeiras preocupações para a Mercedes, com Kimi Antonelli a ser forçado a abandonar a pista prematuramente devido a um problema na unidade motriz, sem ter conseguido completar uma simulação de qualificação com pneus macios. O companheiro de equipa Russell ficou aquém das expectativas ao terminar apenas em sexto, numa sessão em que a Mercedes não impressionou. Antonelli ficou à frente de Russell, apesar de não ter feito voltas com macios, ao contrário do britânico.

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Quem se destacou foi a Ferrari, com Leclerc a fazer o melhor tempo, à frente de Max Verstappen. A Ferrari apresentou o maior número de atualizações e parece estar no bom caminho, com Hamilton em quarto, perto de meio segundo mais lento. Mas a McLaren parece ter evoluído também. Lando Norris esteve constantemente entre os mais rápidos e na sua primeira volta com os macios, foi atrapalhado por Alex Albon. Norris pareceu ser dos mais rápidos pelo que o sétimo tempo não é representativo. Piastri conseguiu o terceiro lugar, o que também é um bom sinal.

Quem pareceu dar sinais de melhoria foi a Williams com um carro no top 10 (Carlos Sainz) e outro perto (Alex Albon). A Alpine parece manter-se como uma das favoritas a passar à Q3 e aos pontos. Do lado da Aston Martin, não se viram atualizações, e os problemas continuaram, com uma sessão afetada por problemas nas boxes que tiraram tempo de pista aos pilotos.

Asa traseira “Macarena” da Red Bull

Um dos destaques técnicos da sessão foi a revelação da nova asa traseira da Red Bull, ao estilo “Macarena” da Ferrari, que apresenta um movimento de flexão significativamente mais dramático do que o equivalente utilizado pela Scuderia. Tivemos em pista duas asas rotativas e não faltam soluções engenhosas neste capítulo.

All eyes to the rear wings! 👀 Several active rear wing philosophies were on display in Miami practice, with Red Bull having introduced their own interpretation of Ferrari's concept 🔄#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/75vJrKAHvC — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Segue-se a qualificação Sprint, às 21: 30.