GP Miami F1: Mercedes mais rápida que Aston Martin | AutoSport

Os dois pilotos da Mercedes começaram o fim de semana do Grande Prémio de Miami com os tempos mais rápidos. George Russell foi o piloto a registar o melhor tempo no treino livre 1, seguido de Lewis Hamilton, mas a situação alterou-se no segundo treino. A equipa de Brackley rodou no treino 1 com um programa diferente da maioria das equipas, rondando bastante tempo com altas cargas de combustível. Em condições de pista mais quente conseguiu extrair mais do carro do que nas condições mais frescas do segundo treino. Apesar disso, terminou o dia mais rápida do que a Aston Martin em ritmo de qualificação.

George Russell afirmou mesmo que com algumas melhorias durante a noite, a sua equipa poderia ser mais rápida do que a Ferrari e Aston Martin na qualificação. A diferença para a equipa italiana, segundo os dados recolhidos ontem, é de 0.24s. Parece bastante otimista o piloto britânico.

Foto: LAT Images