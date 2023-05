GP Miami F1, Max Verstappen: “Tornei as coisas difíceis para mim” | AutoSport

Max Verstappen vinha a ser o piloto mais rápido na qualificação, depois de já o ter sido no segundo e terceiro treino, até ao momento em que Charles Leclerc bateu nas proteções do circuito de Miami e obrigou ao fim antecipado da sessão sem que o neerlandês da Red Bull tivesse um tempo por volta registado em seu nome. Na primeira tentativa de volta rápida, Verstappen quase perdia o controlo do seu monolugar e abortou a volta, algo que teria como consequência o seu nono lugar final na grelha de partida.

Em declarações após a sessão, o piloto neerlandês afirmou estar “chateado” consigo mesmo. “Estava a tentar alcançar o limite do carro, depois cometi um erro e tive de abortar a volta”, explicou Verstappen, acrescentando que nestas situações “contamos com um pouco de sorte para que não haja uma bandeira vermelha, mas isso pode acontecer num circuito citadino. Estou um pouco chateado comigo mesmo. Vai ser difícil. Tornei as coisas difíceis para mim, por isso tenho de aceitar isso”.

Na primeira posição da grelha de partida estará Sergio Pérez, que discute a liderança do campeonato do mundo de pilotos de Fórmula 1 com o seu companheiro de equipa da Red Bull.