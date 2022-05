GP Miami F1, Max Verstappen: “ser tão competitivo na qualificação foi surpreendente” | AutoSport

Max Verstappen não conseguiu bater os dois pilotos da Ferrari mas, à semelhança de Carlos Sainz, está satisfeito com aquilo que conseguiu fazer hoje, depois de ter perdido grande parte do dia de ontem com problemas no RB18.

“Ainda assim estou satisfeito com a qualificação. Ontem fiz três ou quatro voltas, por isso hoje precisei de aprender a pista e encontrar a melhor afinação do carro e ser tão competitivo na qualificação, foi surpreendente. Não é uma pista fácil de aprender, claro que queria estar na pole position, mas de onde viemos foi um bom trabalho. Temos de começar a fazer dos fins de semana menos dificeis”, afirmou Verstappen, que mesmo assim deixa a possibilidade de amanhã conseguir um melhor resultado. “Temos uma boa oportunidade amanhã, tudo pode acontecer”.