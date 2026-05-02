GP Miami F1, Max Verstappen: “Há uma luz ao fundo do túnel”
Max Verstappen qualificou-se em segundo lugar para o Grande Prémio de Miami, o seu melhor resultado de qualificação na temporada de 2026. O neerlandês mostrou em Miami os frutos de semanas de trabalho intenso da equipa Red Bull.
O quatro vezes campeão do mundo reconheceu que o problema não era apenas o carro, mas também o seu próprio conforto ao volante. As atualizações trazidas pela Red Bull para Miami surtiram efeito visível, permitindo a Verstappen aproximar-se das posições da frente pela primeira vez em 2026.
O piloto apontou ainda as dificuldades nas partidas como um foco de atenção para a corrida de domingo, após várias saídas deficientes ao longo da temporada.
“Para mim, foram duas coisas. Sem dúvida, o carro não tem estado bem nas corridas anteriores, mas também da minha parte nunca me senti confortável com a afinação do carro. Ao longo das últimas semanas, a equipa tem trabalhado a fundo para tentar trazer atualizações ao carro e fazer-me sentir mais confortável com muitas coisas. E isso realmente compensou, sinto-me mais no controlo do carro novamente, consigo pressionar um pouco mais. As atualizações estão a funcionar. Estar na primeira fila é muito melhor do que esperava ao entrar neste fim de semana.”
Sobre as perspetivas para a corrida de domingo:
“Vamos primeiro tentar conseguir uma boa partida. Não tive muitas este ano. Vamos tentar analisar isso, ver o que o tempo fará amanhã. Mas já estou muito contente com onde estamos. A partir daqui, há como que uma luz ao fundo do túnel e podemos continuar a pressionar e tentar reduzir ainda mais a diferença. O ritmo de corrida pareceu razoável na Sprint quando estava em ar limpo. Amanhã é um dia completamente diferente.”
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
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