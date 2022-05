GP Miami F1, Max Verstappen: “há muito potencial, mas temos de garantir a fiabilidade” | AutoSport

Max Verstappen ficou eufórico com ‘regresso’ vitorioso em Miami, mas pensa também no futuro e pediu à equipa que evite o ‘acerta e falha’ nos Grandes Prémios, referindo-se aos altos e baixos da Red Bull. O neerlandês disse que a sua vitória em Miami soube bem depois do seu início difícil no fim-de-semana, mas alertou a equipa para manter o bom trabalho.

Verstappen ganhou o seu segundo Grande Prémio consecutivo, depois de lutar pela liderança depois de ter começado a corrida no terceiro lugar, atrás dos dois Ferrari: “Foi muito bom. Nem sequer fiz treinos de arranques, por isso não sabia o que esperar na partida, mas mas saímos bem e eu vi a oportunidade de passar por fora (de Sainz) na curva 1, por isso tentei. Felizmente, funcionou.

Depois, claro que não fiquei muito satisfeito com aquele Safety Car, mas claro que compreendi perfeitamente o que aconteceu, e não se pode ficar muito desapontado com isso porque também no passado me beneficiou. Eu sabia que ia ser difícil até ao fim, foi bastante físico, numa pista como esta, não é fácil”.

Apesar da sua vitória, Verstappen disse que a Red Bull ainda está a ser atormentada por ‘gremlins’ e apelou à equipa para que os resolvesse. O companheiro de equipa Sergio Perez, que terminou em quarto lugar, sofreu uma perda de potência no início da corrida na sua perseguição ao pódio de Carlos Sainz: “Ainda temos problemas a resolver”, continuou Verstappen. “Somos rápidos mas, como podem ver, a minha sexta-feira foi terrível, o que não dá muita confiança. O Checo também teve alguns problemas na corrida, por isso temos de estar em cima desse assunto. Temos muito potencial, mas temos de garantir a fiabilidade.

Só temos de conseguir um fim-de-semana realmente positivo, sem problemas. Penso, claro, que em Imola tivemos isso, mas ainda é um bocado de sucesso e falha, demasiado para o meu gosto”.