GP Miami F1, Max Verstappen: “Foi uma boa vitória” | AutoSport

A Red Bull confirmou o seu domínio no momento atual da Fórmula 1 e Max Verstappen conseguiu hoje uma vitória muito bem conseguida, vindo de nono e com uma estratégia mais acertada para a corrida que teve de fazer.

Para o piloto neerlandês, o facto de ter começado com pneus duros e ter mantido o bom estado das borrachas durante 45 voltas foi determinante para poder triunfar.

“Consegui manter-me afastado de problemas no início, tive uma corrida limpa e fui apanhando um carro de cada vez. Pude manter os pneus duros durante muitas voltas e foi isso que fez a diferença hoje… ainda tive aquela luta com o Checo [Sergio Pérez] e conseguimos dar mais pontos à equipa, que foi o mais importante. Foi uma boa vitória”, disse no final da corrida de Miami. “[O que aconteceu ontem] foi um contratempo, mas hoje conseguimos uma corrida ‘limpa’ e uma vitória vindo de nono é sempre bom”, acrescentou o piloto neerlandês.

Questionado sobre como tinha surgido a possibilidade de começar com pneus duros e tentar uma estratégia diferente do seu companheiro de equipa, Verstappen explicou que “começamos a falar ontem, não sabíamos como estaria o tempo, mas estávamos confiantes que a estratégia poderia compensar e conseguimos”.