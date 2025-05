GP Miami F1: Max Verstappen faz a pole, Kimi Antonelli em terceiro

Max Verstappen voltou a fazer magia. O piloto da Red Bull conseguiu a volta mais rápida da qualificação para o GP de Miami e deixou Lando Norris a 0,065 seg. e Kimi Antonelli a 0,067 segundos. Uma volta impressionante na Q3, mesmo com um pequeno susto na curva 1. Verstappen foi mais uma vez mágico e conquistou terceira pole do ano.

Q1

Com a pista completamente seca e 28,6°C de temperatura do ar (45,3ºC de temperatura no asfalto), os pilotos preparam-se para a Q1 com a chuva a ameaçar apimentar novamente a festa. Os carros não demoraram a entrar, até porque a pista estava novamente “verde” e era preciso entender os níveis de aderência da pista depois da chuva da Sprint.

Charles Leclerc e Fernando Alonso estavam em pista, com as respetivas equipas a conseguirem reparar os danos dos incidentes da Sprint a tempo da qualificação, com Fernando Alonso a precisar de uma caixa de velocidade nova.

O segundo 27 era a referência para as primeiras voltas com pneus usados. Depois das primeiras voltas que serviram de reconhecimento. As primeiras voltas com pneus novos aproximaram as referências do segundo 26, com Kimi Antonelli a destacar-se novamente, seguido de Carlos Sainz. Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 26. Piastri aproximou-se do tempo do piloto da Red Bull enquanto Lando Norris ficou longe na sua primeira tentativa.

Na zona de eliminação estava Esteban Ocon, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Oliver Bearman e Lance Stroll.

No final da sessão, Max Verstappen ficou com o melhor tempo, seguido de Lando Norris e Oscar Piastri. Eliminado na Q1 ficaram Nico Hulkenberg, Alonso, Gasly, Stroll e Bearman.

Q2

A Q2 começou com Max Verstappen a fazer a primeira volta lançada, começando a sua participação nesta sessão no segundo 26, seguido de Alex Albon e Carlos Sainz. Oscar Piastri, Lando Norris e Kimi Antonelli suplantaram os tempos de Max Verstappen e as referências iam se aproximando do segundo 25.

Depois das primeiras tentativas, estavam na zona de eliminação George Russell, Esteban Ocon, Jack Doohan, Liam Lawson e Isack Hadjar.

Nas segundas tentativas desta Q2, Piastri ficou na box, com um tempo bom o suficiente para poupar um conjunto de pneus. Lando Norris saiu com pneus usados também com a garantia que a vaga na Q3 estava assegurada. Russell subiu ao terceiro lugar e fugiu dos últimos lugares. Quem não fugiu dos lugares de eliminação foi Lewis Hamilton, que não conseguiu encontrar tempo para entrar no top 10. Assim, estavam eliminados na Q2 Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson.

Q3

Para esta Q3 os pilotos que iam tentar a pole eram Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen, Yuki Tsunoda, George Russell, Kimi Antonelli, Carlos Sainz, Alex Albon, Charles Leclerc e Esteban Ocon.

Verstappen começou a Q3 no segundo 26 e ficou à frente dos dois McLaren. A diferença entre Verstappen e Norris era 0.003 seg, e a diferença para Piastri era 0.014 seg. Kimi Antonelli ficou em quarto, à frente de Albon que conseguiu o quinto tempo.

Nas derradeiras voltas, Verstappen melhorou o seu tempo e deixou os dois McLaren para trás. Lando Norris ficou em segundo e Piastri em terceiro, mas Kimi Antonelli agarrou o terceiro lugar.

A ordem final era Verstappen, Norris, Antonelli, Piastri, Russell, Sainz, Albon, Leclerc, Ocon e Tsunoda.