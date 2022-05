GP Miami F1: Max Verstappen espera um fim de semana “bastante louco” | AutoSport

As incógnitas na estreia do Autódromo Internacional de Miami no calendário da Fórmula 1 para equipas e pilotos são muitas. Os dados sobre a pista são limitados, mas Max Verstappen está entusiasmado com o fim de semana, principalmente com a crescente popularidade do desporto nos Estados Unidos da América.

“Penso que este fim de semana vai ser bastante louco! Estou ansioso por correr em Miami, já conduzi a pista no simulador e já treinamos e preparámos o máximo que pudemos sem visitar a pista na vida real”, afirmou o piloto neerlandês na antevisão do GP de Miami.

As equipas estão a tentar aproveitar ao máximo o interesse dos norte-americanos pela Fórmula 1 e Verstappen defende que o novo regulamento técnico está a ser bem recebido pelos fãs, resultando em corridas mais disputadas. “É emocionante ver a Fórmula 1 a crescer nos EUA, a F1 e as equipas estão a trabalhar arduamente para promover o desporto no país. Estamos a ter cada vez mais corridas aqui, por isso, passo a passo estamos a tornar o desporto ainda mais popular. Também penso que agora que os carros permitem perseguir e ultrapassar mais, e mais equipas estão a competir por vitórias, isso é o mais importante para os adeptos”, concluiu o piloto.