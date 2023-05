GP Miami F1, Lições: Mercedes e Ferrari ainda com muito trabalho pela frente | AutoSport

Ultrapassado o Grande Prémio do Azerbaijão voltou a ‘normal’ ordem de forças dentro do pelotão. Aquilo que Charles Leclerc fez nas ruas de Baku não conseguiu repetir no parque de estacionamento do estádio de Miami, apesar das atualizações introduzidas no SF-23, tendo até tido dois incidentes na mesma zona da pista, um deles que pode ter roubado a possibilidade de arrancar de uma posição mais cimeira na grelha de partida. Na corrida, o piloto monegasco sentiu dificuldades em subir na classificação enquanto o seu companheiro de equipa tentava alcançar o pódio. Ambos os pilotos da Ferrari ficaram atrás de um piloto da Mercedes. George Russell na frente de Sainz e Lewis Hamilton na frente de Leclerc.

Também a Mercedes apostava em reduzir a diferença para a frente da classificação, mas só Russell se aproximou mais. O piloto britânico esteve melhor no segundo ‘stint’ com os pneus duros, mas mesmo assim Fernando Alonso conseguiu manter uma margem confortável até ao fim da corrida. Hamilton demorou algumas voltas para conseguir subir na classificação, mas à semelhança do seu companheiro de equipa, o segundo composto de pneus funcionou melhor no W14.

Ambas as equipas têm ainda muito trabalho pela frente para conseguir alcançar as posições da frente e tirando uma ou outra pista, a Aston Martin ainda tem vantagem sobre os concorrentes. A Red Bull então…