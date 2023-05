GP Miami F1, Lewis Hamilton: “passar de 13º para 6º é decente…” | AutoSport

Tal como sucedeu com George Russell, a determinado ponto da qualificação a Mercedes estava a ver o caso ‘mal parado’, e as coisas poderiam ter corrido muito mal, mas com um quarto (Russell) e sexto lugar (Hamilton) acabou por ser um bom tónico para o fim-de-semana de Imola, dentro de duas semanas, quando a Mercedes tem previsto introduzir um upgrade importante no carro. Ninguém na Mercedes está a considerar o pacote de evoluções de Imola como uma mudança decisiva, mas pelo menos esperam chegar-se mais à Red Bull que está, para já absolutamente inalcançável: “foi uma boa corrida e estou contente por termos avançado na grelha. Sábado foi difícil, mas tento sempre transformar os aspetos negativos em positivos. Passar de 13º para 6º é decente e diverti-me muito a fazer o meu percurso; foi ótimo ter várias batalhas, por isso gostei.

Não foi espetacular no início, pois estávamos presos num comboio de DRS e com dificuldades em ultrapassar. Tive de esperar pelo meu tempo e depois acabei por conseguir começar a atacar. O carro estava muito melhor com o pneu médio e ganhou vida a meio da corrida. Portanto, são bons pontos para a equipa e quero agradecer muito a todos eles. Estão a manter a cabeça baixa e a trabalhar arduamente para melhorar. Ainda não estamos onde queremos estar, mas a moral continua a ser ótima”, disse Lewis Hamilton.