GP Miami F1, Lewis Hamilton: “Não foi um bom fim de semana”

Lewis Hamilton viveu um GP de Miami para esquecer. O heptacampeão, que já tinha terminado no sétimo lugar na corrida sprint, repetiu a mesma posição na corrida principal, longe dos lugares que a Ferrari ambiciona. Os danos sofridos no arranque, após o toque de Franco Colapinto, comprometeram toda a performance do monegasco britânico, que pouco pôde fazer para lutar por um resultado melhor.

Visivelmente frustrado, Hamilton lamentou o azar na largada e reconheceu que a corrida ficou condicionada desde os primeiros metros:

“Obviamente não foi um bom fim de semana. Sétimo e sétimo; terra de ninguém em ambas as corridas. Particularmente hoje com os danos, não havia nada que eu pudesse fazer. Muito infeliz porque a equipa trabalhou tanto e sair daqui com tão poucos pontos… temos de seguir em frente. Foi apenas um contacto. Tive azar com o Max a entrar em pião e tive de ir para a direita. Tive uma boa primeira curva, estava numa boa posição, e depois o único sítio para onde podia ir era para a direita. Perdi posições a partir daí e depois acho que foi o Franco que me bateu e perdi muita performance a partir daí.”

PURE CHAOS AT THE START! 😱 Here's how the Miami Grand Prix start unfolded ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LVdxET24Et — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Foto: Philippe Nanchino /MPSA