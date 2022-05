GP Miami F1, Lewis Hamilton: “Não demos um passo em frente” | AutoSport

Lewis Hamilton conseguiu passar à Q3, enquanto George Russell foi eliminado na Q2. No entanto, a situação não melhor para o sete vezes campeão do mundo, que ficou surpreendido com a qualificação de hoje, depois de um derradeiro treino livre complicado.

“Foi uma qualificação louca. Tive tanta sorte de passar à Q3, dado que no treino livre 3 estávamos tão atrasados e não percebíamos o que se passava. Ontem parecia que estava tudo bem e hoje não parecia tão bem. Tentar fazer uma boa volta com este carro é tão difícil. Estou mesmo satisfeito por estar entre os dez primeiros e espero conseguir fazer alguma coisa amanhã”, disse Hamilton ao microfone da Sporttv, acrescentando que amanhã continua a ser uma corrida complicada. “Amanhã vai ser uma corrida muito complicada e vou focar-me apenas que é uma maratona e não um sprint”.

Questionado se a Mercedes conseguiu encurtar a diferença para a Ferrari e Red Bull, Hamilton foi perentório ao afirmar que não. “A diferença para os outros é a mesma desde a primeira corrida. Não demos um passo em frente. Temos peças novas mas temos ainda os problemas fundamentais no carro”.