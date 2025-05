GP Miami F1, Lewis Hamilton: “Já agora tomem um chá enquanto decidem”

Não foi um Grande Prémio desafiante para a Ferrari que, além de ter de gerir a falta de andamento, teve de encontrar a melhor estratégia para os seus pilotos que se encontraram em pista.

Já no último stint da corrida, Lewis Hamilton “calçou” pneus médios, enquanto Charles Leclerc colocou pneus duros. Hamilton estava atrás do colega de equipa, com pneus mais rápidos e pediu para que fosse feita a troca, tal como tinha acontecido na China. A equipa demorou a tomar a decisão e um agastado Hamilton respondeu “já agora tomem um chá enquanto decidem”. A decisão chegou pouco depois e Hamilton passou para a frente, mas não conseguiu a aproximar-se de Kimi Antonelli. Foi a fez de Leclerc pedir para regressar à posição de origem, uma troca de argumentos que também durou demasiado tempo.

Um fim de semana tenso na garagem da Ferrari, com dois pilotos descontentes com o ritmo e com as decisões.

No final da corrida, Hamilton reconheceu a frustração na troca de argumento:

“Eu poderia ter dito coisas muito piores no rádio”, acrescentou. “Têm de compreender que estamos sob uma enorme pressão dentro do carro. Nunca vamos conseguir transmitir as mensagens mais pacíficas no calor da batalha”, continuou ele. “Nem sequer era raiva. Pende ‘Vá lá, malta, eu quero ganhar’”, explicou. “Ainda sinto o fogo. Consegui sentir um pouco dele a subir. Não me vou desculpar por ser um lutador. Não me vou desculpar por ainda o querer. Sei que todos na equipa também querem, e acredito sinceramente que quando resolvermos alguns dos problemas que temos com o carro, estaremos de volta à luta com os Mercedes, com os Bulls. Vamos tentar algo diferente na próxima corrida, vamos continuar a trabalhar nos processos. Estou ansioso por uma altura em que talvez possa lutar por um pódio. Isso seria ótimo”.

“Compreendo perfeitamente a frustração”, disse Fred Vasseur, diretor da Ferrari. “Eles são campeões, querem ganhar corridas. Estamos a pedir-lhes que deixem o colega de equipa passar. Não é fácil. Nunca é fácil e não vi outra equipa que o fizesse hoje. É por isso que assumimos a responsabilidade de o fazer, porque é a política da equipa. Estamos a correr pela Ferrari em primeiro lugar e, honestamente, penso que, como equipa, fizemos um bom trabalho.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA