GP Miami F1, Q2: Lewis Hamilton eliminado | AutoSport

Na Q2, depois das primeiras voltas rápidas, os pilotos da Mercedes, Zhou Guanyu, Nyck de Vries e Valtteri Bottas, que não tinha ainda um tempo registado, estavam em zona de eliminação, enquanto Max Verstappen voltava a liderar a tabela de tempos.

A menos de 2 minutos do final da Q2, Charles Leclerc passou para a frente da tabela de tempos, com resposta imediata de Max Verstappen, com 1:26.814, menos 0.150s do que o monegasco. No entanto, abre a hipótese de uma luta a dois pela pole position.

Na última tentativa os pilotos da Mercedes estavam sob pressão e tinham razão para isso. George Russell melhorou o seu anterior registo, mas ficou em posição de risco, passando à Q3 no 10º posto, enquanto Lewis Hamilton foi apenas o 13º da Q2. Ficaram ainda eliminados Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu e Nyck de Vries.

Foto: LAT Images