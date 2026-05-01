GP Miami F1: Lando Norris vai torcer por Verstappen nas 24 Horas de Nürburgring

Lando Norris afirmou que irá acompanhar a participação de Max Verstappen nas 24 Horas de Nürburgring, prova agendada para os dias 16 e 17 de maio, expressando o seu respeito pelo tetracampeão do mundo.

Verstappen já competiu em dois eventos ao longo desta temporada em preparação para a corrida de resistência na Nordschleife. O circuito alemão tem atraído uma atenção crescente devido ao envolvimento do piloto neerlandês, sendo amplamente considerado um dos traçados mais icónicos e desafiantes do automobilismo mundial.

Norris teve a sua primeira experiência na Nordschleife durante um teste de pneus Pirelli em que a McLaren participou na Alemanha, tendo o piloto britânico guiado um carro desportivo da marca pelo traçado. Apesar das suas queixas relativamente aos monolugares de F1 de 2026, Norris admitiu que esta experiência foi o momento mais entusiasmante da sua temporada até agora.

Norris confirmou que costuma ver corridas de GT e que irá acompanhar de perto a prova e Verstappen, sem esquecer a tragédia que se abateu no circuito na última corrida do NLS:

“Tenho visto todas as corridas de GT que o Max tem feito; tenho amigos que competem em GT e acompanho isso há anos. É bom ter a minha própria perspetiva do circuito, e acho que supera todas as expetativas e o que as pessoas dizem sobre ele. Claro que é uma pista difícil e arriscada, e foi triste perdermos uma vida na outra corrida. Isso pode acontecer nas corridas em geral, não é exclusivo deste circuito, poderia acontecer em qualquer pista com consequências semelhantes. É uma pena, e é triste para todo o desporto motorizado. Mas continua a ser uma das melhores corridas do mundo. Vou estar a ver, talvez não as 24 horas todas, mas o máximo possível, e apoiar o Max. É um piloto pelo qual tenho muito respeito, e tenho gostado de o ver competir com o Chris Hasse nas últimas semanas. É bom de ver, por isso vou definitivamente estar a assistir.”

Sobre a sua própria experiência na Nordschleife, Norris não escondeu o seu agrado:

“Foi a coisa mais divertida que fiz em todo o ano, a ser honesto. Foi muito divertido. Também porque é um circuito que já conduzi no Gran Turismo e no iRacing, no simulador, há anos. É uma das pistas que toda a gente quer conduzir, seja ou não piloto de corridas. É sempre fantástico poder fazer isso, porque é único. Acho que se pode conduzir qualquer carro lá e provavelmente divertir-se muito. Até o McLaren dá medo e é divertido, mas foi fixe ter tido essa oportunidade. Por mais que tenha estado na F1 durante anos e visitado o Nürburgring inúmeras vezes, foi a minha primeira vez a conduzir na Nordschleife. Já vi todos os onboards, conhecia a pista de cor. Sentia que já a conhecia.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA