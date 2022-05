GP Miami F1: Lando Norris responsabiliza Pierre Gasly pelo acidente | AutoSport

Depois da paragem para trocar para pneus duros, Lando Norris regressou para a pista no meio do grupo de pilotos que disputavam as últimas posições pontuáveis e ficou “preso” nessa zona do pelotão até que num incidente caricato, com Pierre Gasly, foi obrigado abandonar com danos extensos no McLaren MCL36.

Pierre Gasly tinha estado pouco tempo antes envolvido noutro toque, com Fernando Alonso, e sentiu algumas dificuldades com o AlphaTauri AT03. Estava a ser ultrapassado por vários pilotos, mas quando Norris passou pelo piloto francês, este tocou na roda traseira direita do McLaren, que ficou prontamente fora de prova. Para Norris, a responsabilidade do sucedido é de Gasly.

“Foi uma pena, acho que terminou [a corrida] de uma forma parva. Alguém me disse no rádio que ele [Pierre Gasly] ia abandonar, se era esse o caso penso que o que fez foi parvo. Se vai abandonar tem que sair da frente dos outros”; afirmou o britânico após a corrida, acrescentando que: “Podem dizer que eu podia ter dado mais espaço, mas não esperava que ele voltasse para o meio da pista. Foi pena, porque podíamos ter conquistado o nono ou o oitavo lugar, alguns pontos seriam melhor que nada”.