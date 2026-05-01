GP Miami F1: Lando Norris faz a pole para a corrida Sprint

As “férias” fizeram bem à McLaren, que dominou a qualificação da Corrida Sprint. Lando Norris fez a pole com boa margem para a concorrência e deu um sinal claro de que a hierarquia pode mudar este fim de semana. Ainda há muitas incertezas, mas o otimismo deve ter crescido em Woking.

Kimi Antonelli foi segundo, à frente de Oscar Piastri, que completou o top 3. A Ferrari parecia também candidata, mas Charles Leclerc ficou-se pelo quarto lugar, com Max Verstappen em quinto. George Russell foi apenas sexto, longe do topo, com Hamilton em sétimo. Franco Colapinto destacou-se e foi oitavo, à frente de Isack Hadjar e Pierre Gasly.

SQ1

Foi com 53 °C de temperatura do asfalto, 31 °C de temperatura do ar e 53% de humidade que os pilotos se prepararam para a primeira sessão de qualificação do fim de semana, a contar para a Corrida Sprint.

Numa pista ainda suja e com muita margem de evolução, os pilotos não esperaram muito tempo para seguirem para a pista e fazerem as primeiras voltas, com os pneus médios obrigatórios para esta parte da qualificação.

As primeiras voltas de alguns pilotos foram afetadas por Lance Stroll, que ficou parado na curva 17. Charles Leclerc colocou a primeira referência, no segundo 29, seguido de perto por Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Pierre Gasly. Lando Norris tratou de baixar a fasquia e entrar no segundo 28, com Piastri a ficar com o segundo tempo.

🟡 YELLOW ➡️ GREEN 🟢 Lance Stroll comes to a halt at Turn 12 before getting going again #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/kY6u8c56h8 — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

A sessão de Lance Stroll terminou mais cedo, provavelmente devido a um problema técnico no seu carro.

A dois minutos do fim, estavam na zona de eliminação Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Franco Colapinto, Arvid Lindblad, Liam Lawson e Lance Stroll.

A sessão chegou ao fim e Norris ficou com o melhor tempo (1:28.839), seguido de Leclerc (+0,010 seg.) e Piastri a fechar o top 3. A lista de eliminados nesta sessão contava com Stroll, Alonso, Bottas, Pérez, Esteban Ocon e Liam Lawson.

SQ2

Não foi preciso esperar muito tempo para os carros regressarem à pista para a SQ2, que iria definir o top 10 que ia lutar pela pole. Ainda com os pneus médios, os pilotos tinham dez minutos para carimbar a vaga para a SQ3.

A primeira volta de Kimi Antonelli não foi impressionante e viu George Russell suplantar com facilidade o seu registo, com o britânico a entrar no segundo 28. Max Verstappen subiu ao segundo posto, a 0,2 segundos de Russell, que viu Leclerc tirar quase meio segundo ao seu tempo. Lewis Hamilton ficou com o segundo lugar, mas os McLaren também estavam rápidos. Piastri ficou a 0,036 seg. de Leclerc, enquanto Norris ficou a 0,9 segundos da referência, com um erro que lhe custou caro.

It's a Ferrari 1-2 with five minutes of SQ2 to go… 😮‍💨 But Piastri puts in a lap for P2 and splits Leclerc and Hamilton! 👀#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/7VzeyRzQSG — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Com a sessão a chegar ao fim, tínhamos na zona de eliminação Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto.

No final da sessão, os pilotos na zona de eliminação não conseguiram melhorar e confirmaram a sua saída desta qualificação. Charles Leclerc ficou com o melhor tempo (1:28.333), seguido de Piastri e Hamilton.

SQ3

Com a SQ3 de oito minutos, todas as equipas preferiram esperar pelos últimos momentos deste segmento da qualificação. Quando os pilotos entraram em pista, Lando Norris cravou um tempo impressionante, entrando no segundo 27, com Oscar Piastri a ficar a 0,2 segundos do colega de equipa e Charles Leclerc em terceiro, Max Verstappen em quarto. Kimi Antonelli tentou suplantar Norris, mas ficou a 0,2 segundos do campeão em título, que ficou com a pole para a Corrida Sprint (1:27.869), seguido de Antonelli e Piastri. Leclerc foi quarto, Verstappen foi quinto. Russell, Hamilton, Colapinto, Hadjar e Gasly completaram o top 10.