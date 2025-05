GP Miami F1, Lando Norris: “Estou contente e entusiasmado para amanhã”

Lando Norris não conseguiu fazer a pole, apesar do favoritismo da McLaren. O britânico disse que ficou contente com a volta, mas na rádio pediu desculpa à equipa. Norris voltou a errar na qualificação e esse erro tirou-lhe o que poderia ter sido a pole para a corrida de amanhã. No entanto mostrou-se otimista para a corrida:

“Parabéns ao Max, especialmente por ser pai agora. Estava à espera que isso o abrandasse! Estou contente com o dia de hoje, contente com os progressos que fiz com o carro O Max fez uma volta à Max mais uma vez. Estou contente e entusiasmado para amanhã.”

“Não cumpri o meu objetivo, mas o ritmo estava lá. As sensações no carro são mais positivas, melhor do que nos últimos fins-de-semana. Ainda não consegui fazer tudo o que queria, mas é o que é. Estou pronto para ver o que podemos fazer na Curva 1 amanhã. Não me importo se estiver seco ou molhado, mas Miami tem sido surpreendente com o tempo, por isso estou pronto para ambos.”