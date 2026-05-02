GP Miami F1, Lando Norris: “Esperemos ter ainda um pouco mais para dar”

Lando Norris voltou ao degrau mais alto do pódio na corrida sprint do Grande Prémio de Miami, liderando uma dobradinha da McLaren. O campeão inglês largou do primeiro lugar da grelha e não desperdiçou a oportunidade.

Norris partiu da pole position e nunca perdeu a liderança, gerindo com mestria as condições e as 19 voltas de uma sprint que exigiu concentração máxima. A vantagem sobre o companheiro Oscar Piastri foi construída de forma gradual e consistente, com Norris a equilibrar o ritmo de ataque com a necessidade de evitar erros numa pista exigente e escorregadia.

A vitória chega numa altura em que a McLaren trouxe para Miami um pacote de atualizações significativo, que claramente funcionou. Para a qualificação da corrida principal, Norris admite que poderão ser feitos ajustes pontuais ao carro, sem grandes alterações a uma afinação que já se mostrou vencedora.

“Que bom estar de volta ao degrau mais alto! Foi um bom dia para nós. Estava muito calor. Estava a forçar, a tentar encontrar o equilíbrio entre atacar e manter a calma para não cometer erros. Foi um bom início de fim de semana, mas agora tenho de repetir tudo de novo. Provavelmente não vamos fazer muitas alterações. Até agora funcionou. Vamos mudar algumas coisas. Há um par de aspetos que quero que sejam diferentes em relação a ontem e que vamos ajustar. Esperemos ter ainda um pouco mais para dar, mas tenho a certeza de que os outros também terão. Vamos manter a cabeça baixa e continuar a empurrar.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA