GP Miami F1, Lando Norris: “É bom voltar a sentir algum grip”
Lando Norris conquistou a pole position para a Corrida Sprint do Grande Prémio de Miami. O britânico já tinha dado sinais positivos no TL1 e confirmou a tendência na qualificação, com um excelente resultado, que coloca a McLaren em boa posição para a Sprint de amanhã.
Foi a primeira vez na temporada que a McLaren mostrou uma superioridade face ao resto da concorrência e o momento não poderia ser mais oportuno: a equipa chegou a Miami com um pacote de atualizações que, segundo o próprio Norris, correspondeu exatamente às expectativas. A confiança foi imediata e desde a primeira volta em pista, o piloto sentiu uma aderência traseira que tinha faltado nas corridas anteriores.
Norris fez questão de realçar o trabalho da equipa após a sessão:
“Um resultado perfeito para nós. Uma boa forma de recompensar a equipa. Temos muitas atualizações novas no carro. É bom voltar a sentir algum grip e recompensar os rapazes e as raparigas que trabalharam muito para isto.”
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— McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) May 1, 2026
Sobre a vantagem em relação à concorrência:
“A pista é diferente. Sabemos que Miami sempre nos tratou bem, mas sabíamos também que o que trazíamos ia ser um bom passo em frente e assim foi. É bom que as nossas estimativas tenham provado estar corretas, e a equipa merece isso. Desde a primeira volta senti-me confortável e pensei: ‘tenho um pouco de aderência na traseira’.”
Com cautela para o que aí vem:
“Adoro sempre Miami dentro e fora da pista. É o início do fim de semana, por isso ainda há um longo caminho a percorrer, mas é bom ir marcando pontos ao longo do caminho.”
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