GP Miami F1, Lando Norris: “É bom voltar a sentir algum grip”

Lando Norris conquistou a pole position para a Corrida Sprint do Grande Prémio de Miami. O britânico já tinha dado sinais positivos no TL1 e confirmou a tendência na qualificação, com um excelente resultado, que coloca a McLaren em boa posição para a Sprint de amanhã.

Foi a primeira vez na temporada que a McLaren mostrou uma superioridade face ao resto da concorrência e o momento não poderia ser mais oportuno: a equipa chegou a Miami com um pacote de atualizações que, segundo o próprio Norris, correspondeu exatamente às expectativas. A confiança foi imediata e desde a primeira volta em pista, o piloto sentiu uma aderência traseira que tinha faltado nas corridas anteriores.

Norris fez questão de realçar o trabalho da equipa após a sessão:

“Um resultado perfeito para nós. Uma boa forma de recompensar a equipa. Temos muitas atualizações novas no carro. É bom voltar a sentir algum grip e recompensar os rapazes e as raparigas que trabalharam muito para isto.”

Sobre a vantagem em relação à concorrência:

“A pista é diferente. Sabemos que Miami sempre nos tratou bem, mas sabíamos também que o que trazíamos ia ser um bom passo em frente e assim foi. É bom que as nossas estimativas tenham provado estar corretas, e a equipa merece isso. Desde a primeira volta senti-me confortável e pensei: ‘tenho um pouco de aderência na traseira’.”

Com cautela para o que aí vem:

“Adoro sempre Miami dentro e fora da pista. É o início do fim de semana, por isso ainda há um longo caminho a percorrer, mas é bom ir marcando pontos ao longo do caminho.”