GP Miami F1, Lando Norris: “com o Max é bater, ou não passar…”

Lando Norris foi segundo no GP de Miami, e com o triunfo do seu colega de equipa, Oscar Piastri, vê-o distanciar-se na liderança do campeonato. A sua corrida ficou um pouco comprometida logo na primeira volta, devido ao incidente com Max Verstappen, que o apertou ao ponto de ter de sair de pista, perdendo com isso várias posições. Recuperou, teve bom ritmo, mas já não conseguiu chegar a Piastri: “Nunca é a melhor sensação, mas a equipa fez um trabalho fantástico, por isso não posso culpá-los, de todo. Boas paragens nas boxes, grande ritmo, estávamos no topo da tabela. Foi uma boa sensação, mas o Oscar conduziu muito bem”, disse Norris que falou também de Verstappen: “O Max lutou muito, como sempre, e eu paguei o preço, mas é assim que as coisas são. O que é que posso dizer mais? Se eu não tentar, as pessoas queixam-se. Se eu tentar, queixam-se na mesma, por isso não se pode ganhar a luta com ele. Mas é assim que as coisas são com o Max, é bater ou não passar. A não ser que se acerte em cheio e o coloque na posição perfeita, então é quase impossível passar. Mas paguei o preço por não ter feito um trabalho suficientemente bom hoje, mas ainda assim, estou contente com o segundo lugar.”