GP Miami F1: Lance Stroll divertiu-se mais num F3 e Oscar Piastri quer regresso ao passado

Não será fácil encontrar um período na F1 em que os pilotos criticam tanto os carros como agora. São poucas as estrelas da grelha que falam positivamente das novas máquinas, num fim de semana em que poderemos começar a ver alguns efeitos dos ajustes feitos nos regulamentos.

Lance Stroll protagonizou o ataque mais contundente ao regulamento de 2026 da Fórmula 1, afirmando em Miami que a categoria se encontra “a milhas” de onde deveria estar. O piloto canadiano da Aston Martin recusou mesmo a intervenção de um representante da sua equipa que tentou travar as perguntas sobre o tema, insistindo em responder livremente.

“Fórmula 3 eram mil vezes mais divertidos”

“Esperemos que melhore com a meia-aceleração e todas as coisas que prejudicam as corridas e as qualificações” disse Stroll. “Acho que ainda estamos longe de carros de Fórmula 1 reais, nos quais se pode acelerar a fundo sem pensar nas baterias. Estamos a milhas de onde deveríamos estar. O regulamento está essencialmente errado. Não sou engenheiro, mas há muitas coisas que podemos fazer.

Não, a Fórmula 1 não é muito divertida. Conduzi outros carros durante a pausa. Testei alguns carros de Fórmula 3, e esses eram mil vezes mais divertidos de conduzir porque dependem do teu pé direito. Tu decides quanta potência queres e obténs isso de volta.

Vi também imagens onboard da era dos V8 e dos V10. Costumava ser muito mais intenso e muito mais emocionante do que é agora. É uma pena, mas espero que voltemos a esse caminho. Alguns pilotos podem dizer isto, e outros não podem por causa dos contratos. Isso é a Fórmula 1, pode tornar-se muito política.”

Oscar Piastri deu o seu contributo para a nuvem negra que continua a pairar sobre os novos carros. Questionado sobre o que gosta mais e menos nesta nova regulamentação, o piloto australiano considerou que é necessário ir buscar algum do espírito dos carros do passado:

“A coisa favorita nesta nova era? Ainda me posso chamar de piloto de F1. É sempre giro dizer isso. A coisa que menos gosto? É difícil apontar algo negativo. Não sei. Agora a sério, conduzi ontem um carro de 2008 e vi alguns dos carros giros do passado… acho que tentar resgatar algumas dessas características seria muito giro para o futuro. Quanto ao produto, penso que, claramente, estamos a fazer alterações para tentar melhorá-lo.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA