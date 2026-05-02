GP Miami F1, Kimi Antonelli: “Muito contente com a recuperação”
Kimi Antonelli garantiu a pole position para o Grande Prémio de Miami, a terceira da sua carreira na Fórmula 1. O piloto italiano da Mercedes foi o único, juntamente com Max Verstappen, a entrar no segundo 27, respondendo às dificuldades vividas ao longo de um fim de semana mais exigente para a equipa de Brackley.
Depois de um começo de fim de semana mais afastado dos primeiros lugares, a qualificação de sábado, trouxe Antonelli de volta ao topo, com uma primeira volta na Q3 decisiva. O jovem piloto admitiu ter ficado demasiado empolgado na tentativa final, que acabou por não ser necessária para garantir o lugar cimeiro da grelha.
Kimi Antonelli estava satisfeito após conquistar a pole position:
“Foi incrível voltar a estar na pole. Foi um início difícil com a Sprint, em que as coisas não correram como queríamos, mas estou muito contente com a recuperação. Fiquei um pouco entusiasmado na última volta da Q3, mas a primeira volta foi suficientemente boa e estou mesmo feliz com isso.”
“Espero que aconteça algo mágico amanhã. Seria bom não perder posições, mas faremos o nosso melhor. Este fim de semana tem sido mais difícil para nós, mas estamos a manter a coesão e a maximizar a performance, por isso estou contente.”
Kimi Antonelli acaba de entrar num grupo restrito de pilotos na história da Fórmula 1. Junta-se a Ayrton Senna e Michael Schumacher ao conquistar as três primeiras pole positions das suas carreiras em três corridas consecutivas.
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
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