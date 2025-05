GP Miami F1: Kimi Antonelli faz a pole para a corrida Sprint

O jovem talento Kimi Antonelli, conseguiu a sua primeira pole! O #12 da Mercedes fez o melhor tempo na SQ3 e assegurou assim o primeiro lugar da grelha para a corrida Sprint de amanhã. Excelente prestação, do mais jovem de sempre a conseguir uma pole em qualquer formato da F1. A Mercedes mostrou um ritmo impressionante e Antonelli aproveitou da melhor forma. Oscar Piastri ficou com o segundo tempo e Lando Norris fechou o top 3.

SQ1

George Russell foi o homem mais rápido na SQ1, com os Mercedes a mostrarem um excelente ritmo. Yuki Tsunoda foi um dos eliminados, sem tempo para iniciar a segunda volta lançada.

Com muito calor em pista (48,7 °C) os pilotos enfrentavam o primeiro momento de tensão do fim de semana. As bancadas estavam bem compostas, com público sem medo dos 28,4 °C e 47% de humidade.

No arranque da SQ1, o trânsito para a saída da via das boxes era intenso, com todos os carros perfilados para seguir imediatamente para a pista e aproveitar os 12 minutos desta sessão. Os monolugares, equipados com pneus médios, não tardaram em fazer os primeiros tempos e Max Verstappen colocou a primeira referência desta parte da qualificação, entrando no segundo 27 na sua primeira volta lançada. Os primeiros a aproximarem-se do tempo de Verstappen foram os homens da Williams, com Alex Albon à frente de Carlos Sainz, mas Lewis Hamilton e Charles Leclerc conseguiram tempos mais próximos da referência. Lando Norris tratou de destronar Verstappen enquanto Piastri ficava atrás de Verstappen. Kimi Antonelli surpreendeu com o melhor tempo na sua primeira tentativa.

No final das primeiras tentativas, a ordem era Antonelli, Norris, Verstappen, Piastri e Russell. Na zona de eliminação estavam Jack Doohan, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman e Isack Hadjar que ficou sem tempo por exceder limites de pista.

Nas derradeiras voltas desta sessão, alguns pilotos não passaram a tempo de iniciar a última volta, com Yuki Tsunoda e Oliver Bearman a ficar sem hipóteses de melhorar o seu registo. George Russell melhorou o tempo de Antonelli e subiu ao primeiro lugar (1:27.688). A ordem final era Russell, Antonelli, Albon, Norris e Sainz.

Lance Stroll, Doohan, Tsunoda, Bortoleto e Bearman foram os cinco eliminados na SQ1.

SQ2

A SQ2 começou, à imagem da SQ1, com todos os carros equipados com pneus médios e sem esperar muito para regressar à pista. Verstappen voltou a ser o primeiro a colocar um tempo na tabela, com Kimi Antonelli a ficar com o primeiro lugar pouco depois. Mas Lando Norris assumiu o primeiro lugar, por pouco tempo, despromovido por Oscar Piastri, que agarrou o primeiro lugar da tabela. A ordem era Piastri, Norris, Antonelli, Verstappen, Russell, Leclerc, Albon e Hamilton, os únicos que foram para a pista na primeira metade da SQ2, com os restantes a apostarem apenas numa volta lançada.

Na sua segunda volta lançada, Verstappen melhorou o seu registo e regressou ao primeiro lugar, tal como Norris, a bater à porta do segundo 26. No final da sessão Norris ficou com o melhor registo (1:27.109), seguido de Verstappen e Piastri.

Ficavam de fora da qualificação Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Liam Lawson e Carlos Sainz que bloqueou as rodas e com isso ficou fora das contas para a SQ3.

SQ3

Como não há duas sem três, Verstappen foi novamente o primeiro a cravar um tempo na tabela de tempos, mas George Russell tratou de melhorar o tempo do #1 da Red Bull. Nesta sessão, os pilotos usaram pneus macios e a grande maioria esperou pelos últimos minutos para fazer a volta que definiria a sua posição na grelha da corrida Sprint.

Verstappen voltou a melhorar o seu tempo, mas Antonelli colocou-se na pole provisória. Lando Norris e Oscar Piastri não conseguiram melhorar o tempo do jovem italiano, e Kimi Antonelli fez a pole para a corrida Sprint. A ordem final era Antonelli, Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, Albon, Hadjar e Alonso.