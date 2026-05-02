GP Miami F1: Kimi Antonelli consegue a terceira pole do ano
Uma qualificação surpreendente. Depois de Lando Norris ter dominado a qualificação Sprint e a corrida Sprint, esperava-se que a tendência se mantivesse. Mas a F1 2026 é repleta de surpresas e foi Kimi Antonelli a conquistar a terceira pole do ano. O jovem italiano foi o mais rápido da sessão, seguido de Max Verstappen, os únicos a entrar no segundo 27. Charles Leclerc ficou com o terceiro tempo.
Antonelli voltou a destacar-se, sendo o mais rápido na Q1, com Verstappen a responder na Q2. Estes seriam os homens na luta pela pole. Charles Leclerc tentou aproximar-se, mas não conseguiu, ficando com o terceiro tempo, à frente de Lando Norris, que ficou a 0,3 segundos da referência, com a McLaren a revelar problemas de “boost” nos seus carros. George Russell ficou mais uma vez longe do companheiro de equipa, tal como Lewis Hamilton, que ficou afastado de Leclerc. Oscar Piastri teve uma sessão difícil, perto da eliminação na Q1, alcançando apenas o sétimo registo.
Franco Colapinto foi oitavo, no que está a ser o melhor fim de semana do argentino, talvez desde a sua estreia na F1, estando constantemente à frente de Pierre Gasly, que ficou em décimo, atrás de Isack Hadjar, o nono mais rápido.
WHAT. A. LAP! 👊
IT'S KIMI ANTONELLI ON POLE! 👏💨#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/fmaeRbcC7f
— Formula 1 (@F1) May 2, 2026
Q1
Ao contrário do que se espera amanhã, o sol brilhou sobre Miami, com pilotos e equipas preparados para a qualificação do GP de Miami, com 52 °C de temperatura de pista e 34 °C de temperatura do ar e 31% de humidade.
A McLaren entrava nesta qualificação como favorita, com a pole de Lando Norris de ontem e a vitória de hoje na corrida Sprint. Mas Ferrari e Mercedes estavam à espreita, tal como a Red Bull.
As luzes verdes foram mostradas e os pilotos foram gradualmente entrando na pista para dar as primeiras voltas, com os pneus macios colocados numa sessão que ganhava ainda mais peso com a previsão de chuva para amanhã.
Com vários voltas no segundo 30, Max Verstappen entrou no segundo 29 e ficou logo muito perto do segundo 28, agarrando o primeiro lugar na primeira volta. Lando Norris não conseguiu suplantar o tempo de Verstappen, seguido de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ainda sem a volta de Oscar Piastri, que conseguiu apenas o sétimo tempo, com Kimi Antonelli a conseguir o segundo melhor registo. Todos estes pilotos usavam pneus macios usados nesta fase.
📻 "We do need this lap, I'm sure it's obvious to you"
George Russell is currently down in P12 here in Q1, with his race engineer reminding him how important his next fast lap is… 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/i9QccjegPQ
— Formula 1 (@F1) May 2, 2026
Depois das primeiras voltas, tínhamos na zona de eliminação Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto.
Bortoleto saiu para a pista com três minutos para o fim, quando se esperava que não fosse participar nesta sessão. A equipa terá conseguido resolver o problema que motivou a sua desclassificação na corrida Sprint.
Oscar Piastri não conseguiu fazer um tempo que lhe desse a certeza da presença na Q2 e ficou à espera do resto dos desenvolvimentos. Kimi Antonelli subiu ao primeiro lugar, com Leclerc a subir ao segundo posto.
No final deste segmento da qualificação, Kimi Antonelli assegurou o melhor tempo (1:28,653), seguido de Leclerc e Max Verstappen. Na zona de eliminação ficaram Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Pérez e Bortoleto, que terminou a sessão com os travões em chamas.
Q2
O arranque da Q2 foi adiado por alguns minutos para permitir a remoção do Audi de Bortoleto. Quando os pilotos receberam autorização para seguir para a pista, não se fizeram demorar, com 15 minutos para conseguirem uma vaga na Q3.
No início deste segmento, os pilotos da Ferrari começavam a destacar-se, com Lewis Hamilton no topo da tabela de tempos, seguido de Charles Leclerc e Max Verstappen. A primeira volta de Lando Norris ficou comprometida com um erro, enquanto Oscar Piastri entrava no top 3, apenas por pouco tempo, pois Kimi Antonelli tratou de se colocar no primeiro lugar, com George Russell em terceiro.
Lando Norris regressou rapidamente à pista para registar o primeiro tempo da Q2. No topo, a ordem era Antonelli, Hamilton, Russell, Leclerc, Piastri. No extremo oposto tínhamos Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Alex Albon e Carlos Sainz. Norris conseguiu apenas o nono lugar.
Com três minutos para o fim da sessão, os pilotos regressaram à pista para as derradeiras voltas. Kimi Antonelli melhorou ligeiramente a sua volta, mas Verstappen tratou de se colocar no primeiro lugar, com o melhor tempo da Q2 (1:28,116). Antonelli ficou com o segundo lugar, à frente de Leclerc, Piastri, Hamilton, Russell, Norris, Hadjar, Colapinto e Gasly. Eliminados da qualificação ficaram Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon e Albon.
Q3
A McLaren foi a primeira a enviar os seus pilotos para a pista, depois de dois sustos na Q1 e na Q2, com problemas nas unidades motrizes a afetarem os pilotos. O teórico favoritismo da McLaren diluiu-se em pouco mais de 20 minutos, com Ferrari, Mercedes e Red Bull à espreita da pole.
Norris voltou aos tempos competitivos na Q3, mas foi destronado do primeiro lugar pouco depois por Max Verstappen. Charles Leclerc também quis protagonismo e subiu ao primeiro lugar, mas foi Kimi Antonelli a agarrar a liderança e o primeiro a entrar no segundo 27. A ordem depois das primeiras voltas era Antonelli, Leclerc, Verstappen, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar e Gasly.
A fase decisiva da qualificação chegou, com mais uma volta para tentar chegar ao melhor lugar possível. Russell manteve-se longe da discussão da pole, tal como Piastri e Norris. Leclerc não conseguiu destronar Antonelli, e sobrava Max Verstappen para tentar a primeira pole do ano. O neerlandês ficou a 0,166 segundos e Kimi Antonelli carimbou a pole. A ordem final do top 10 era Antonelli, Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar e Gasly.
Kimi! 🤙
Back with a vengeance 😮💨#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/eY4jNmPcEN
— Formula 1 (@F1) May 2, 2026
Foto: Philippe Nanchino / MPSA
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2 comentários
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Pity
2 Maio, 2026 at 22:53
Qualificação um pouco diferente da de ontem, é normal. Talvez uns ajustes a pensar na chuva de amanhã. Os meus destaques:
Norris continua a superiorizar-se a Piastri;
Antonelli está a mostrar-se um osso mais duro de roer, do que o Russell pensava;
Colapinto parece ter encontrado a forma que apresentou, quando chegou à Williams;
Hadjar, apesar de ficar longe de Verstappen, está a justificar a promoção, consegue chegar regularmente à Q3;
Os Aston Martin, depois do vexame de ontem, hoje fizeram uma qualificação mais normal, digamos assim.
Guilherme Moreira
3 Maio, 2026 at 1:56
Boa qualificação um pouco mais em linha com a hierarquia que tivemos aqui, com a Mercedes na pole e no topo com o Antonelli a colocar o russell em maus lençois, acho injusto porque o russell já está na mercedes à 4 anos, e ser batido por um piloto talentoso mas muito jovem como o kimi é muito humilhante, se ele não conseguir dar a volta nas proximas corridas não faz sentido ele continuar na Mercedes com a personalidade dele, certamente vai procurar lugar noutra equipa, depois da grande época que fez no ano passado, nunca pensei ele estar nesta posição, muito estranho e ingrato! A Mclaren que ontem dominou com o Norris e hoje na sprint fez 1-2 com larga margem e excelente ritmo, colapsou-se nesta qualificação e foi batida por todos os 3 carros rivais, muito estranho, a maior surpresa é claro a Red Bull e o Max a conseguir estar na linha da frente com este red bull ainda tem margem de progressão e está ainda acima do peso, este motor redbull powertrains não é nada mau bem pelo contrário, se o Max conseguir um podio amanhã, ou até uma vitoria com sorte e chuva, então podemos ter aqui um golpe de teatro, e a Red Bull e o Max, ainda podem fazer uma grande época, grande volta do Leclerc, tem estado a fazer uma excelente época a extrair tudo do Ferrari, mas ainda falta alguma coisa para lutar por titulos e quebrar o jejum, a verdade é que a vantagem da Mercedes para as 3 rivais caiu para menos de metade, sobretudo para a Mclaren e para a Red Bull, com a Ferrari, a que ganhou menos, mas ganhou, claro que com os upgrades que a Mercedes vai trazer para o Canada pode tudo voltar ao mesmo, e a Mercedes ter mais de meio segundo no bolso e dominar o resto da epoca, veremos! Alpine continua bem e recomenda-se, de longe a melhor equipa do segundo pelotão nesta pista, Aston Martin parece ter resolvido os problemas de vibrações do motor e fiabilidade, e se conseguir acabar com os 2 carros amanhã confirma isso mesmo, agora falta descobrir performance, sobretudo o chassis parece ser maior o problema que o motor, o Alonso ficou no top 10 de velocidade na reta na corrida sprint, por isso o motor Honda não parece ser o maior problema, o Newey merece ser despedido, ou gozado no minimo, e não venham com desculpas do tempo e de ser uma equipa nova, é so desculpas esfarrapadas!