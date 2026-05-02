GP Miami F1: Kimi Antonelli consegue a terceira pole do ano

Uma qualificação surpreendente. Depois de Lando Norris ter dominado a qualificação Sprint e a corrida Sprint, esperava-se que a tendência se mantivesse. Mas a F1 2026 é repleta de surpresas e foi Kimi Antonelli a conquistar a terceira pole do ano. O jovem italiano foi o mais rápido da sessão, seguido de Max Verstappen, os únicos a entrar no segundo 27. Charles Leclerc ficou com o terceiro tempo.

Antonelli voltou a destacar-se, sendo o mais rápido na Q1, com Verstappen a responder na Q2. Estes seriam os homens na luta pela pole. Charles Leclerc tentou aproximar-se, mas não conseguiu, ficando com o terceiro tempo, à frente de Lando Norris, que ficou a 0,3 segundos da referência, com a McLaren a revelar problemas de “boost” nos seus carros. George Russell ficou mais uma vez longe do companheiro de equipa, tal como Lewis Hamilton, que ficou afastado de Leclerc. Oscar Piastri teve uma sessão difícil, perto da eliminação na Q1, alcançando apenas o sétimo registo.

Franco Colapinto foi oitavo, no que está a ser o melhor fim de semana do argentino, talvez desde a sua estreia na F1, estando constantemente à frente de Pierre Gasly, que ficou em décimo, atrás de Isack Hadjar, o nono mais rápido.

Q1

Ao contrário do que se espera amanhã, o sol brilhou sobre Miami, com pilotos e equipas preparados para a qualificação do GP de Miami, com 52 °C de temperatura de pista e 34 °C de temperatura do ar e 31% de humidade.

A McLaren entrava nesta qualificação como favorita, com a pole de Lando Norris de ontem e a vitória de hoje na corrida Sprint. Mas Ferrari e Mercedes estavam à espreita, tal como a Red Bull.

As luzes verdes foram mostradas e os pilotos foram gradualmente entrando na pista para dar as primeiras voltas, com os pneus macios colocados numa sessão que ganhava ainda mais peso com a previsão de chuva para amanhã.

Com vários voltas no segundo 30, Max Verstappen entrou no segundo 29 e ficou logo muito perto do segundo 28, agarrando o primeiro lugar na primeira volta. Lando Norris não conseguiu suplantar o tempo de Verstappen, seguido de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ainda sem a volta de Oscar Piastri, que conseguiu apenas o sétimo tempo, com Kimi Antonelli a conseguir o segundo melhor registo. Todos estes pilotos usavam pneus macios usados nesta fase.

📻 "We do need this lap, I'm sure it's obvious to you" George Russell is currently down in P12 here in Q1, with his race engineer reminding him how important his next fast lap is… 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/i9QccjegPQ — Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Depois das primeiras voltas, tínhamos na zona de eliminação Arvid Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto.

Bortoleto saiu para a pista com três minutos para o fim, quando se esperava que não fosse participar nesta sessão. A equipa terá conseguido resolver o problema que motivou a sua desclassificação na corrida Sprint.

Oscar Piastri não conseguiu fazer um tempo que lhe desse a certeza da presença na Q2 e ficou à espera do resto dos desenvolvimentos. Kimi Antonelli subiu ao primeiro lugar, com Leclerc a subir ao segundo posto.

No final deste segmento da qualificação, Kimi Antonelli assegurou o melhor tempo (1:28,653), seguido de Leclerc e Max Verstappen. Na zona de eliminação ficaram Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Pérez e Bortoleto, que terminou a sessão com os travões em chamas.

Q2

O arranque da Q2 foi adiado por alguns minutos para permitir a remoção do Audi de Bortoleto. Quando os pilotos receberam autorização para seguir para a pista, não se fizeram demorar, com 15 minutos para conseguirem uma vaga na Q3.

No início deste segmento, os pilotos da Ferrari começavam a destacar-se, com Lewis Hamilton no topo da tabela de tempos, seguido de Charles Leclerc e Max Verstappen. A primeira volta de Lando Norris ficou comprometida com um erro, enquanto Oscar Piastri entrava no top 3, apenas por pouco tempo, pois Kimi Antonelli tratou de se colocar no primeiro lugar, com George Russell em terceiro.

Lando Norris regressou rapidamente à pista para registar o primeiro tempo da Q2. No topo, a ordem era Antonelli, Hamilton, Russell, Leclerc, Piastri. No extremo oposto tínhamos Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Alex Albon e Carlos Sainz. Norris conseguiu apenas o nono lugar.

Com três minutos para o fim da sessão, os pilotos regressaram à pista para as derradeiras voltas. Kimi Antonelli melhorou ligeiramente a sua volta, mas Verstappen tratou de se colocar no primeiro lugar, com o melhor tempo da Q2 (1:28,116). Antonelli ficou com o segundo lugar, à frente de Leclerc, Piastri, Hamilton, Russell, Norris, Hadjar, Colapinto e Gasly. Eliminados da qualificação ficaram Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon e Albon.

Q3

A McLaren foi a primeira a enviar os seus pilotos para a pista, depois de dois sustos na Q1 e na Q2, com problemas nas unidades motrizes a afetarem os pilotos. O teórico favoritismo da McLaren diluiu-se em pouco mais de 20 minutos, com Ferrari, Mercedes e Red Bull à espreita da pole.

Norris voltou aos tempos competitivos na Q3, mas foi destronado do primeiro lugar pouco depois por Max Verstappen. Charles Leclerc também quis protagonismo e subiu ao primeiro lugar, mas foi Kimi Antonelli a agarrar a liderança e o primeiro a entrar no segundo 27. A ordem depois das primeiras voltas era Antonelli, Leclerc, Verstappen, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar e Gasly.

A fase decisiva da qualificação chegou, com mais uma volta para tentar chegar ao melhor lugar possível. Russell manteve-se longe da discussão da pole, tal como Piastri e Norris. Leclerc não conseguiu destronar Antonelli, e sobrava Max Verstappen para tentar a primeira pole do ano. O neerlandês ficou a 0,166 segundos e Kimi Antonelli carimbou a pole. A ordem final do top 10 era Antonelli, Verstappen, Leclerc, Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar e Gasly.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA