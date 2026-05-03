GP Miami F1: Kimi Antonelli carimba terceira vitória consecutiva

Kimi Antonelli não perdeu o ímpeto nas férias forçadas do mês de abril. O piloto da Mercedes voltou a conquistar a pole, voltou a perder lugares na largada e voltou a conseguir recuperar a liderança para vencer o GP de Miami, a terceira vitória da época.

O italiano beneficiou de uma boa segunda metade da corrida, pois na primeira foi Lando Norris a destacar-se, com uma liderança que não foi perturbada até a troca de pneus. Norris terminou na segunda posição, o seu primeiro pódio do ano, com Oscar Piastri em terceiro, depois de uma boa luta final com Charles Leclerc. O monegasco acabou a corrida no sexto lugar, após um pião que custou caro ao #16. George Russell, que também não evitou um toque numa luta com Max Verstappen, aproveitou o erro de Leclerc para subir ao quarto lugar. Verstappen também aproveitou e subiu ao top 5. Em sétimo lugar ficou Lewis Hamilton, com uma corrida discreta.

Destaque para Franco Colapinto, com um oitavo lugar e a dupla da Williams, que terminou nos pontos, com uma corrida sólida.

O filme da corrida

Bancadas repletas, entusiasmo máximo e 21 monolugares na grelha de partida. O GP de Miami arrancou com 36 °C de asfalto e 26 °C no ar, numa tarde húmida (74% de humidade) e com 40% de probabilidade de chuva. A ameaça meteorológica obrigou a Fórmula 1 a antecipar o início da prova para escapar às precipitações previstas para o meio da tarde. Kimi Antonelli partia da pole, com Max Verstappen ao seu lado e Charles Leclerc e Lando Norris na segunda linha. Isack Hadjar, desclassificado na qualificação por o seu carro não ter passado na verificação técnica, arrancava da via das boxes com pneus duros, o único numa grelha unânime na escolha dos médios.

Uma largada caótica

Na largada, Leclerc foi o mais rápido a reagir e assumiu de imediato a liderança. Verstappen entrou em pião e caiu para o fundo do pelotão, enquanto Antonelli perdia posições antes de recuperar e agarrar o segundo, à frente de Norris e Piastri. Carlos Sainz foi o piloto em destaque na primeira volta, ganhando quatro lugares. Verstappen tentava recuperar terreno a todo o custo em modo “faca nos dentes”. Entretanto, Hulkenberg entrou nas boxes para substituir o nariz do seu monolugar, Russell passou Piastri pelo quarto lugar e Hamilton acusava danos no Ferrari após um toque de Colapinto na partida, incidente que ficou sem penalização.

PURE CHAOS AT THE START! 😱 Here's how the Miami Grand Prix start unfolded ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LVdxET24Et — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Antonelli na luta pela liderança

Na volta 4, Antonelli recuperou a liderança ao ultrapassar Leclerc, com Norris à espreita. A vantagem durou meia volta: Leclerc respondeu de imediato e regressou ao primeiro lugar. Na volta 6, Hadjar embateu nas barreiras com danos terminais e Gasly terminou com o carro no ar, forçando a entrada do Safety Car. Ainda antes disso, Norris já tinha conquistado o segundo lugar a Antonelli. Verstappen aproveitou o período de neutralização para entrar nas boxes e calçar pneus duros. Com Hulkenberg, Lawson, envolvido no incidente de Gasly, e Hadjar fora de combate, a corrida já somava quatro abandonos nas primeiras voltas.

Norris escapa na frente

O Safety Car recolheu cinco voltas depois, com 47 voltas ainda por disputar. No recomeço, Leclerc aguentou a liderança e abriu meio segundo sobre Norris, mas o piloto da McLaren não tardou a atacar e subiu ao primeiro lugar. Atrás, Antonelli pressionava Leclerc e chegou a ultrapassá-lo, mas o monegasco recuperou de imediato a posição. A batalha entre os dois permitiu a Norris escapar na frente. Verstappen, após a sua paragem que o fez cair para a cauda do pelotão, já estava no décimo lugar na volta 16, apenas quatro voltas após o recomeço.

Hadjar OUT! ❌ He clips the kerb and heads straight to the wall ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/WszYjILIJb — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

A ameaça da chuva dita a estratégia

Na volta 17, Piastri subiu brevemente ao terceiro lugar, mas Leclerc respondeu rapidamente, com Russell colado. Com a chuva a aproximar-se, as equipas optaram por adiar as paragens nas boxes até às primeiras gotas. Na volta 20, Norris já liderava com três segundos de vantagem sobre Antonelli e quatro sobre Leclerc. Russell foi o primeiro a reagir e entrou nas boxes para calçar pneus duros. Leclerc seguiu-se na volta 22, mas uma paragem lenta da Ferrari custou-lhe a posição para Russell, deixando o monegasco visivelmente desagradado com a equipa.

Over goes Gasly's Alpine! 😱 Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

A fase decisiva

Na volta 25, a ordem era Norris, Antonelli, Piastri, Hamilton, Verstappen, Colapinto, Sainz, Russell, Albon e Leclerc. Duas voltas depois, Antonelli entrou nas boxes para trocar para duros, enquanto Verstappen ganhava uma posição a Hamilton. Na volta 28, Norris respondeu com a sua própria paragem e manteve-se à frente de Antonelli, mas por pouco tempo, com o italiano a passar para a frente do #1, manobra que se revelaria decisiva. Verstappen, que estava à frente desta dupla, tendo herdado a liderança, não teve argumentos para os parar e foi ultrapassado com facilidade. A luta pela vitória ficava entregue a Antonelli e Norris.

Verstappen perde o pódio

Com o fim da corrida à vista, Antonelli queixava-se de problemas na caixa de velocidades, mas conseguiu estabilizar a situação e afastar-se de Norris. Na volta 44, Leclerc começou a aproximar-se do Red Bull de Verstappen com pneus mais frescos. Na volta 47, o monegasco ultrapassou Verstappen, que respondeu de imediato, mas a diferença de rendimento era demasiado evidente. Pouco depois, também Piastri passou o neerlandês, relegando o tetracampeão para o quinto lugar.

This battle to the finish line!! 😳 Russell and Verstappen JUST get past Leclerc at the flag 🏁#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/lNb0EQ9R2J — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Nas últimas voltas a luta entre Verstappen e Russell era a mais intensa, com Leclerc a conseguir manter Piastri à distância. Mas o australiano conseguiu passar o Ferrari #16, que entrou em pião e tocou nas barreiras. Manteve-se em pista, mas ficou à mercê de Russell e Verstappen. Na frente, Antonelli confirmou a vitória, à frente de Norris, primeiro pódio do ano e Piastri, segunda vez no pódio, com a confirmação da recuperação da McLaren. A Mercedes, apesar de não ter estreado um pacote profundo de melhorias, aguentou-se e manteve-se na frente de equipas que trouxeram muitas evoluções.

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆 Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Foto: Philippe Nanchino /MPSA