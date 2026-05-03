GP Miami F1: Kimi Antonelli carimba terceira vitória consecutiva
Kimi Antonelli não perdeu o ímpeto nas férias forçadas do mês de abril. O piloto da Mercedes voltou a conquistar a pole, voltou a perder lugares na largada e voltou a conseguir recuperar a liderança para vencer o GP de Miami, a terceira vitória da época.
O italiano beneficiou de uma boa segunda metade da corrida, pois na primeira foi Lando Norris a destacar-se, com uma liderança que não foi perturbada até a troca de pneus. Norris terminou na segunda posição, o seu primeiro pódio do ano, com Oscar Piastri em terceiro, depois de uma boa luta final com Charles Leclerc. O monegasco acabou a corrida no sexto lugar, após um pião que custou caro ao #16. George Russell, que também não evitou um toque numa luta com Max Verstappen, aproveitou o erro de Leclerc para subir ao quarto lugar. Verstappen também aproveitou e subiu ao top 5. Em sétimo lugar ficou Lewis Hamilton, com uma corrida discreta.
Destaque para Franco Colapinto, com um oitavo lugar e a dupla da Williams, que terminou nos pontos, com uma corrida sólida.
A WILD RIDE for Charles Leclerc! 😱🔄#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/6LvWjJGzpb
— Formula 1 (@F1) May 3, 2026
O filme da corrida
Bancadas repletas, entusiasmo máximo e 21 monolugares na grelha de partida. O GP de Miami arrancou com 36 °C de asfalto e 26 °C no ar, numa tarde húmida (74% de humidade) e com 40% de probabilidade de chuva. A ameaça meteorológica obrigou a Fórmula 1 a antecipar o início da prova para escapar às precipitações previstas para o meio da tarde. Kimi Antonelli partia da pole, com Max Verstappen ao seu lado e Charles Leclerc e Lando Norris na segunda linha. Isack Hadjar, desclassificado na qualificação por o seu carro não ter passado na verificação técnica, arrancava da via das boxes com pneus duros, o único numa grelha unânime na escolha dos médios.
Uma largada caótica
Na largada, Leclerc foi o mais rápido a reagir e assumiu de imediato a liderança. Verstappen entrou em pião e caiu para o fundo do pelotão, enquanto Antonelli perdia posições antes de recuperar e agarrar o segundo, à frente de Norris e Piastri. Carlos Sainz foi o piloto em destaque na primeira volta, ganhando quatro lugares. Verstappen tentava recuperar terreno a todo o custo em modo “faca nos dentes”. Entretanto, Hulkenberg entrou nas boxes para substituir o nariz do seu monolugar, Russell passou Piastri pelo quarto lugar e Hamilton acusava danos no Ferrari após um toque de Colapinto na partida, incidente que ficou sem penalização.
PURE CHAOS AT THE START! 😱
Here's how the Miami Grand Prix start unfolded ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LVdxET24Et
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Antonelli na luta pela liderança
Na volta 4, Antonelli recuperou a liderança ao ultrapassar Leclerc, com Norris à espreita. A vantagem durou meia volta: Leclerc respondeu de imediato e regressou ao primeiro lugar. Na volta 6, Hadjar embateu nas barreiras com danos terminais e Gasly terminou com o carro no ar, forçando a entrada do Safety Car. Ainda antes disso, Norris já tinha conquistado o segundo lugar a Antonelli. Verstappen aproveitou o período de neutralização para entrar nas boxes e calçar pneus duros. Com Hulkenberg, Lawson, envolvido no incidente de Gasly, e Hadjar fora de combate, a corrida já somava quatro abandonos nas primeiras voltas.
WHAT. A. SAVE.
Max Verstappen 🤯#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/zhXKvs3DxQ
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Norris escapa na frente
O Safety Car recolheu cinco voltas depois, com 47 voltas ainda por disputar. No recomeço, Leclerc aguentou a liderança e abriu meio segundo sobre Norris, mas o piloto da McLaren não tardou a atacar e subiu ao primeiro lugar. Atrás, Antonelli pressionava Leclerc e chegou a ultrapassá-lo, mas o monegasco recuperou de imediato a posição. A batalha entre os dois permitiu a Norris escapar na frente. Verstappen, após a sua paragem que o fez cair para a cauda do pelotão, já estava no décimo lugar na volta 16, apenas quatro voltas após o recomeço.
Hadjar OUT! ❌
He clips the kerb and heads straight to the wall ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/WszYjILIJb
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A ameaça da chuva dita a estratégia
Na volta 17, Piastri subiu brevemente ao terceiro lugar, mas Leclerc respondeu rapidamente, com Russell colado. Com a chuva a aproximar-se, as equipas optaram por adiar as paragens nas boxes até às primeiras gotas. Na volta 20, Norris já liderava com três segundos de vantagem sobre Antonelli e quatro sobre Leclerc. Russell foi o primeiro a reagir e entrou nas boxes para calçar pneus duros. Leclerc seguiu-se na volta 22, mas uma paragem lenta da Ferrari custou-lhe a posição para Russell, deixando o monegasco visivelmente desagradado com a equipa.
Over goes Gasly's Alpine! 😱
Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU
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A fase decisiva
Na volta 25, a ordem era Norris, Antonelli, Piastri, Hamilton, Verstappen, Colapinto, Sainz, Russell, Albon e Leclerc. Duas voltas depois, Antonelli entrou nas boxes para trocar para duros, enquanto Verstappen ganhava uma posição a Hamilton. Na volta 28, Norris respondeu com a sua própria paragem e manteve-se à frente de Antonelli, mas por pouco tempo, com o italiano a passar para a frente do #1, manobra que se revelaria decisiva. Verstappen, que estava à frente desta dupla, tendo herdado a liderança, não teve argumentos para os parar e foi ultrapassado com facilidade. A luta pela vitória ficava entregue a Antonelli e Norris.
Verstappen perde o pódio
Com o fim da corrida à vista, Antonelli queixava-se de problemas na caixa de velocidades, mas conseguiu estabilizar a situação e afastar-se de Norris. Na volta 44, Leclerc começou a aproximar-se do Red Bull de Verstappen com pneus mais frescos. Na volta 47, o monegasco ultrapassou Verstappen, que respondeu de imediato, mas a diferença de rendimento era demasiado evidente. Pouco depois, também Piastri passou o neerlandês, relegando o tetracampeão para o quinto lugar.
This battle to the finish line!! 😳
Russell and Verstappen JUST get past Leclerc at the flag 🏁#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/lNb0EQ9R2J
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Nas últimas voltas a luta entre Verstappen e Russell era a mais intensa, com Leclerc a conseguir manter Piastri à distância. Mas o australiano conseguiu passar o Ferrari #16, que entrou em pião e tocou nas barreiras. Manteve-se em pista, mas ficou à mercê de Russell e Verstappen. Na frente, Antonelli confirmou a vitória, à frente de Norris, primeiro pódio do ano e Piastri, segunda vez no pódio, com a confirmação da recuperação da McLaren. A Mercedes, apesar de não ter estreado um pacote profundo de melhorias, aguentou-se e manteve-se na frente de equipas que trouxeram muitas evoluções.
Aaand breathe… 😮💨
Here's our Top 10 from the Miami Grand Prix! 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/dyKCEt1SjE
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KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆
Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB
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Foto: Philippe Nanchino /MPSA
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4 comentários
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Cágado1
3 Maio, 2026 at 20:19
Espero que quem tanto reclama com a F1 actual tenha visto bem esta corrida. Não me venham com iô-iôs, nem meio iô-iôs, tirando as ultrapassagens no final da reta maior – e mesmo essas com alguns cotra-ataques giros -, o resto foram lutas a sério. Há muito que não havia F1 assim! Venha mais!
JoaoLima
3 Maio, 2026 at 20:40
Cágado1, concordo em absoluto com a apreciação. O problema é que muita gente só está bem em caixas de comentários e redes sociais a deitarem abaixo tudo e mais alguma coisa!
Canam
3 Maio, 2026 at 20:49
Os F1 deste ano são esteticamente horriveis. As entradas de ar abatatadas ou em mesa dão um aspeto de retrocesso de décadas. O Toro Rosso então é de vomitar. A estética deste regulamento é muito infeliz…fora o resto.
Pity
3 Maio, 2026 at 21:43
Excelente corrida. Movimentada com belas ultrapassagens. A propósito, concordo com o Cágado1. Contra-ataques já assistíamos no passado.
Espero que não comecem já a apelidar o Antonelli de novo Senna, ou novo Schumacher, ou novo Hamilton, porque ele não é, nem tem de ser. Ele tem de ser ele próprio, tem de construir o legado dele (já começou a fazê-lo). Ainda torço para o Russell ser campeão, mas o miúdo é mesmo muito bom, só lhe falta aprender a fazer boas largadas.
A McLaren está de volta e pode lutar de frente com a Mercedes. Se mais alguma se juntar à festa, melhor, se não, pelo menos teremos luta entre duas equipas.
Verstappen já consegue imiscuir-se na luta pela pole, mas em corrida…
Os upgrades da Ferrari não parecem ter resultado muito bem.
Colapinto parece que engrenou, fez uma boa corrida. Também a “visita ao Tallon” da Williams já começa a dar alguns frutos.
De realçar a boa corrida de Bortoleto, que saiu de 21º e terminou 12º. A Audi é a que tem a pior fiabilidade. Ainda não conseguiram terminar uma corrida com os dois carros.