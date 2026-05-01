GP Miami F1, Isack Hadjar: “Não espero lutar por pódios este fim de semana”

Isack Hadjar moderou as expectativas em torno do pacote de atualizações que a Red Bull vai implementar no Grande Prémio de Miami, sublinhando que a equipa não estará ainda em condições de lutar por pódios.

A Red Bull vive um início de 2026 difícil, ocupando o sexto lugar no campeonato de construtores com apenas 16 pontos, a 119 do líder Mercedes. O RB22 tem enfrentado problemas graves de equilíbrio traseiro, degradação excessiva de pneus e dificuldades no sistema de recuperação de energia, com Verstappen a ser 1,7 segundos por volta mais lento do que o vencedor na China. Hadjar contribuiu com quatro dos 16 pontos da equipa, com um melhor resultado de oitavo lugar na China.

O piloto francês de 21 anos admitiu ter sentido a ausência das corridas durante as cinco semanas de interrupção, expressando um forte desejo de regressar à competição. Hadjar reconheceu também que a falta de rodagem, aliada ao formato de Sprint Weekend em Miami, com apenas uma sessão livre antes da qualificação, tornará o arranque particularmente desafiante.

Sobre as atualizações e as perspetivas para Miami, Hadjar foi claro:

“Não espero estar a lutar por pódios este fim-de-semana. Naturalmente, não somos a única equipa a trazer atualizações. Obviamente estamos a trazer algo muito mais forte, mas não acho que vá resolver todos os nossos problemas. Espero que possamos entrar mais facilmente no Q3, por exemplo, porque temos tido dificuldades para lá chegar até agora. Isso seria um passo em frente. E também não conduzi, como os outros, em cinco semanas, por isso com apenas uma sessão antes da Qualificação Sprint, vai ser bastante estranho no início. Mas sim, vamos ver.”

“Acho que só o facto de estar longe das pistas durante cinco semanas começou a fazer-me comichão. Para ser honesto, tenho tido vontade de voltar a conduzir. Obviamente sinto falta da condução, mas sinto ainda mais falta do aspeto competitivo. Por isso quero mesmo voltar a isso. Esta longa espera é suficiente para me colocar nesse estado de espírito e tentar regressar à competição.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA