GP Miami F1: Isack Hadjar desclassificado após irregularidade técnica na qualificação

O fim de semana de Isack Hadjar já estava a ser negativo, mas acabou por ficar ainda mais negro. O carro do piloto não passo nas verificações técnicas e, por isso, o piloto francês foi desclassificado, largando do fundo da grelha na corrida agendada para o fim da tarde.

Os comissários da FIA determinaram que os painéis do fundo do carro de Hadjar ultrapassavam em 2 milímetros o volume de referência legal em ambos os lados, violando as normas técnicas da temporada de 2026. A irregularidade foi detetada após a sessão de qualificação de sábado, quando Hadjar e a Red Bull foram convocados pelos comissários para uma inspeção ao carro. A Red Bull aceitou a penalização e não tenciona recorrer da decisão.

A Red Bull pediu desculpa ao piloto Isack Hadjar após a FIA confirmar a sua desclassificação. O jovem francês, que tinha conquistado o nono lugar na grelha, sete posições atrás do companheiro de equipa Max Verstappen, foi remetido para o fundo do pelotão depois de os comissários detetarem uma irregularidade técnica no seu RB22.

“Cometemos um erro e respeitamos a decisão dos Comissários” disse Laurent Mekies. “Não foi pretendida nem obtida qualquer vantagem de desempenho com este erro. Aprenderemos com este incidente e avaliaremos os nossos processos para perceber como ocorreu e tomar medidas para garantir que não volte a acontecer. Como equipa, pedimos desculpa ao Isack, e aos nossos fãs e parceiros. Aprendemos da forma mais difícil hoje, mas seguiremos em frente. O nosso foco está agora em converter a exibição encorajadora de ontem numa forte performance na corrida desta tarde.”

O resultado é particularmente amargo dado que a Red Bull havia introduzido um pacote de atualização significativo em Miami, com Verstappen a alinhar na primeira fila ao lado do poleman Kimi Antonelli. A FIA autorizou Hadjar a participar na corrida a partir da última posição, tendo em conta que os seus tempos nos treinos livres foram considerados satisfatórios pelos comissários.